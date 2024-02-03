https://ria.ru/20240203/rudakov-1925178780.html

Александр Рудаков: ливанцы не хотят войны с Израилем

Александр Рудаков: ливанцы не хотят войны с Израилем - РИА Новости, 03.02.2024

Александр Рудаков: ливанцы не хотят войны с Израилем

В преддверии Дня дипломатического работника посол России в Ливане Александр Рудаков дал интервью РИА Новости, в котором рассказал об эскалации на... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:00

2024-02-03T12:00

2024-02-03T12:00

интервью - авторы

интервью

александр рудаков (посол россии в ливане )

ливан

россия

израиль

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В преддверии Дня дипломатического работника посол России в Ливане Александр Рудаков дал интервью РИА Новости, в котором рассказал об эскалации на ливано-израильской границе, поведал об усилиях по увеличению квот для обучения в России студентов из Ливана и призвал ливанские банки сотрудничать по Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС, аналог SWIFT).— Как вы оцениваете ситуацию в связи с эскалацией конфликта на ливано-израильской границе?— Очередная эскалация на ливано-израильской границе, так же как и в ряде других районов Ближнего Востока, напрямую связана с начавшейся в октябре прошлого года вспышкой насилия в зоне палестино-израильского конфликта.Ситуация вдоль разделяющей Ливан и Израиль "голубой линии" взрывоопасна. И хотя боевые действия там по большому счету пока ограничиваются так называемой артиллерийской дуэлью, тем не менее практически каждый день заканчивается новыми жертвами, в том числе среди гражданского населения.При всем этом очевидно, что ливанцы не хотят войны. По мере имеющихся возможностей они пытаются удерживать контроль над развитием событий. Но и бросить на растерзание два миллиона ни в чем не повинных мирных жителей Газы они тоже не могут.Обострение в зоне палестино-израильского противостояния получает опасные отголоски в других странах ближневосточного региона. Пути к урегулированию ситуации, по нашим оценкам, следует искать через выполнение имеющихся решений ООН, предполагающих создание палестинского государства.— Есть ли статистика, сколько российских граждан уже покинули Ливан в связи с угрозой полномасштабной войны?— В связи с обострением в зоне палестино-израильского противостояния гражданам России своевременно было рекомендовано воздержаться от поездок в Ливан. Сейчас угроза дальнейшего разрастания боевых действий в регионе, в том числе на территории Ливана, сохраняется.Вместе с тем ситуация в стране в целом пока остается под контролем властей. В имеющихся условиях граждане самостоятельно принимают решения о своих поездках.В посольство конкретной информации о выезде российских граждан из Ливана не поступает. По нашим оценкам, какие-либо существенные миграционные тенденции отсутствуют.— Экономическая ситуация в стране уже несколько лет критическая. Планирует ли Россия в этом году поставить помощь Ливану?— К нашему глубокому сожалению, Страна кедров переживает не самые лучшие времена. Экономика, действительно, находится на спаде. Убеждены, что преодолению затяжного комплексного кризиса способствовало бы скорейшее решение самими ливанцами вопроса избрания нового президента.Что касается оказываемой нами помощи, то на данном этапе продолжаем на безвозмездной основе предоставлять стипендии для обучения ливанской молодежи в российских вузах. Прорабатывается вопрос увеличения соответствующей выделяемой Ливану квоты.Министерство здравоохранения Российской Федерации выступило с предложением о проведении бесплатных курсов повышения квалификации для ливанских врачей. Местная сторона изучила эту возможность и предоставила необходимую информацию для подготовки к началу процесса обучения. Ждем решения Минздрава России по определению сроков стажировок для ливанцев.Рассматриваем также перспективы оказания содействия в виде поставок лекарственных средств, применяемых при тяжелых и неизлечимых заболеваниях.— Ведутся ли переговоры по поставкам зерна из России, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности?— Насколько нам известно, ливанцы продолжают закупки зерновых, в том числе из России, а также других продовольственных товаров на коммерческой основе. Повторных обращений от ливанского правительства об оказании экстренной гуманитарной помощи для обеспечения продовольственной безопасности в стране не поступало.— Какие проекты в области экономики запланированы между Россией и Ливаном на 2024 год?— Принципиально настроены на развитие взаимовыгодных деловых отношений с Ливаном. Остаемся открытыми для любых коммерческих предложений от ливанских партнеров. Такие обращения к нам поступают. Рассматриваем их самым внимательным образом.Вместе с тем в имеющихся здесь кризисных условиях нащупать какие-либо перспективы для бизнеса не так просто.На нынешнем этапе гораздо лучше продвигаются дела в области культурного и гуманитарного сотрудничества двух стран. В текущем году Россия и Ливан отмечают 80-летие установления дипломатических отношений. По случаю этого важного события уже приступили к проведению целой серии массовых культурно-развлекательных и торжественных мероприятий. Всех приглашаем принять в них участие – будет интересно. Следите за анонсами "Русского дома в Бейруте" и объявлениями посольства.— Обсуждается ли возможность расчетов с Бейрутом в национальных валютах, в том числе для снижения зависимости от доллара?— С 2014 года функционирует Система передачи финансовых сообщений Банка России или коротко СПФС. Это аналог скомпрометировавшей себя системы SWIFT. В последнее время клиентская сеть СПФС достаточно быстро развивается. На данный момент к ней подключились участники из двух десятков стран.Ливанские банки и другие коммерческие структуры также приглашаются к взаимовыгодному сотрудничеству с использованием этой системы.Убеждены, что такой шаг придал бы значительный импульс оживлению наших двусторонних торгово-экономических связей. Более того, это существенно облегчило бы решение многих жизненных вопросов для представителей проживающей в России многочисленной ливанской диаспоры.— Обсуждается ли возможность увеличения потока туристов из России в Ливан, есть ли двусторонние проекты по данному направлению?— Россияне традиционно проявляют живой интерес к Ливану в качестве туристического направления. Ведь это колоритная страна с древнейшей историей и богатой культурой, уникальным и разнообразным природным ландшафтом, мягким средиземноморским климатом. Население Ливана славится своим гостеприимством, а известные во всем мире изыски национальной кухни не нуждаются в дополнительной рекламе.Посольство, в свою очередь, настроено продолжать усилия по поддержке и увеличению потока российских туристов в эту замечательную ближневосточную страну. Естественно, для развития массового туризма требуется обеспечение определенного уровня экономической стабильности, не говоря уже о безопасности для отдыхающих.Параллельно делаем все возможное для продвижения туристической привлекательности России для туристов из Ливана.Продолжаем добиваться от ливанцев восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Бейрутом, прерванного вследствие действия западных нелегитимных санкций.— Планируются ли визиты на высоком уровне между Ливаном и Россией?— Наши страны связывает долгая история добрососедских взаимоотношений. Намерены укреплять и расширять эти связи.Безусловно, как только ливанцы смогут преодолеть кризисный период, избрав нового главу государства и назначив полномочное правительство, обсуждение вопроса о возобновлении делегационного обмена, в том числе на высоком уровне, а вполне вероятно, что и на высшем, вновь будет переведено в практическую плоскость. Это подтолкнет процесс поступательного развития всего комплекса российско-ливанских дружественных отношений.

https://ria.ru/20240203/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240104/nebenzya-1919641351.html

https://ria.ru/20230226/avtoprobeg-1854430217.html

https://ria.ru/20230714/turizm-1884306412.html

https://ria.ru/20230314/livan-1857611969.html

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