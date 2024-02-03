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Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали

Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали - РИА Новости, 03.02.2024

Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали

Пожар в Красноармейском районе Волгограде, где горят нефтепродукты, локализован на 100 квадратных метрах, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T07:08

2024-02-03T07:08

2024-02-03T07:08

происшествия

волгоград

красноармейский район

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Пожар в Красноармейском районе Волгограде, где горят нефтепродукты, локализован на 100 квадратных метрах, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. Как сообщало ранее ГУМЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в 4.42, на площади 300 квадратны метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было. "В 6.57 локализация на площади 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20240202/pozhar-1925016298.html

волгоград

красноармейский район

волгоградская область

россия

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происшествия, волгоград, красноармейский район, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия