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Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали
Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали - РИА Новости, 03.02.2024
Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали
Пожар в Красноармейском районе Волгограде, где горят нефтепродукты, локализован на 100 квадратных метрах, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T07:08
2024-02-03T07:08
2024-02-03T07:08
происшествия
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красноармейский район
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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Пожар в Красноармейском районе Волгограде, где горят нефтепродукты, локализован на 100 квадратных метрах, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. Как сообщало ранее ГУМЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в 4.42, на площади 300 квадратны метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было. "В 6.57 локализация на площади 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
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происшествия, волгоград, красноармейский район, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Волгоград, Красноармейский район, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали
ГУМЧС: возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали