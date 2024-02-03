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Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали - РИА Новости, 03.02.2024
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07:08 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/vozgoranie-1925164207.html
Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали
Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали - РИА Новости, 03.02.2024
Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали
Пожар в Красноармейском районе Волгограде, где горят нефтепродукты, локализован на 100 квадратных метрах, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T07:08
2024-02-03T07:08
происшествия
волгоград
красноармейский район
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Пожар в Красноармейском районе Волгограде, где горят нефтепродукты, локализован на 100 квадратных метрах, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. Как сообщало ранее ГУМЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в 4.42, на площади 300 квадратны метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было. "В 6.57 локализация на площади 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
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волгоград
красноармейский район
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происшествия, волгоград, красноармейский район, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Волгоград, Красноармейский район, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали

ГУМЧС: возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Пожар в Красноармейском районе Волгограде, где горят нефтепродукты, локализован на 100 квадратных метрах, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.
Как сообщало ранее ГУМЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в 4.42, на площади 300 квадратны метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии
Вчера, 13:11
"В 6.57 локализация на площади 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
 
ПроисшествияВолгоградКрасноармейский районВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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