https://ria.ru/20240203/vorota-1925183256.html

В Дагестане футбольные ворота упали на ребенка на территории школы

В Дагестане футбольные ворота упали на ребенка на территории школы - РИА Новости, 03.02.2024

В Дагестане футбольные ворота упали на ребенка на территории школы

Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане против директора школы, на территории которой на ребенка упали футбольные ворота, сообщили в субботу в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T11:09

2024-02-03T11:09

2024-02-03T11:09

происшествия

россия

каякентский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане против директора школы, на территории которой на ребенка упали футбольные ворота, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Первого февраля на территории средней общеобразовательной школы в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района во время перемены на девятилетнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребенка доставили в больницу. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного заведения по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении. По данным следствия, футбольные ворота упали на школьника из-за того, что директор учебного заведения "в связи с недобросовестным отношением к службе" не провел оценку состояния спортивной площадки. Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что ворота для мини-футбола не были полностью закреплены с покрытием площадки и упали на ученика второго класса, когда он повис руками на перекладине. Мальчик получил тяжкий вред здоровью.

https://ria.ru/20220731/vorota-1806256094.html

https://ria.ru/20230311/devochka-1857279426.html

россия

каякентский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, каякентский район, республика дагестан