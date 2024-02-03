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В Дагестане футбольные ворота упали на ребенка на территории школы - РИА Новости, 03.02.2024
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11:09 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/vorota-1925183256.html
В Дагестане футбольные ворота упали на ребенка на территории школы
В Дагестане футбольные ворота упали на ребенка на территории школы - РИА Новости, 03.02.2024
В Дагестане футбольные ворота упали на ребенка на территории школы
Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане против директора школы, на территории которой на ребенка упали футбольные ворота, сообщили в субботу в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T11:09
2024-02-03T11:09
происшествия
россия
каякентский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане против директора школы, на территории которой на ребенка упали футбольные ворота, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Первого февраля на территории средней общеобразовательной школы в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района во время перемены на девятилетнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребенка доставили в больницу. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного заведения по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении. По данным следствия, футбольные ворота упали на школьника из-за того, что директор учебного заведения "в связи с недобросовестным отношением к службе" не провел оценку состояния спортивной площадки. Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что ворота для мини-футбола не были полностью закреплены с покрытием площадки и упали на ученика второго класса, когда он повис руками на перекладине. Мальчик получил тяжкий вред здоровью.
https://ria.ru/20220731/vorota-1806256094.html
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происшествия, россия, каякентский район, республика дагестан
Происшествия, Россия, Каякентский район, Республика Дагестан
В Дагестане футбольные ворота упали на ребенка на территории школы

В Дагестане возбудили дело из-за упавших на второклассника футбольных ворот

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане против директора школы, на территории которой на ребенка упали футбольные ворота, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Первого февраля на территории средней общеобразовательной школы в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района во время перемены на девятилетнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребенка доставили в больницу.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного заведения по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, футбольные ворота упали на школьника из-за того, что директор учебного заведения "в связи с недобросовестным отношением к службе" не провел оценку состояния спортивной площадки.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что ворота для мини-футбола не были полностью закреплены с покрытием площадки и упали на ученика второго класса, когда он повис руками на перекладине. Мальчик получил тяжкий вред здоровью.
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