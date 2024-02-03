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На Украине пригрозили отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 03.02.2024 (обновлено: 13:13 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925184710.html
На Украине пригрозили отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
На Украине пригрозили отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы - РИА Новости, 03.02.2024
На Украине пригрозили отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия в эфире... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T11:35
2024-02-03T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия в эфире "Украинского радио" пригрозил отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга.Данилов заявил, что "у военных есть желание иметь как можно больше средств поражения", при этом он утверждает, что "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства. Данилов грозит "продвинуть демилитаризованную зону", утверждая, что она "будет, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург", а не на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. Он добавил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине. Мирные города РФ подвергаются обстрелам ВСУ. Тридцатого декабря прошлого года украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник главного управления разведки минобороны Украины признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Украинские чиновники часто критикуют как отдельные страны, так и в целом Запад в том, что Киеву предоставляют недостаточно оружия. Также в интервью западным изданиям они не стесняются выпрашивать новое вооружение и деньги. В связи с этим в социальных сетях появилось множество мемов, а один из них разошелся с подачи основателя SpaceX Илона Маска: на картинке, которую он опубликовал в соцсети X, изображен "страдающий" персонаж с лицом Зеленского и подписью: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Президент РФ, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240202/ssha-1924920852.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов
На Украине пригрозили отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Глава СНБО Украины Данилов пригрозил сдвинуть демилитаризованную зону до Москвы

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия в эфире "Украинского радио" пригрозил отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга.
Данилов заявил, что "у военных есть желание иметь как можно больше средств поражения", при этом он утверждает, что "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.
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2 февраля, 08:00
Данилов грозит "продвинуть демилитаризованную зону", утверждая, что она "будет, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург", а не на территории Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. Он добавил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине.
Мирные города РФ подвергаются обстрелам ВСУ. Тридцатого декабря прошлого года украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Киев нашел слабое место России
23 января, 08:00
Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник главного управления разведки минобороны Украины признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.
Украинские чиновники часто критикуют как отдельные страны, так и в целом Запад в том, что Киеву предоставляют недостаточно оружия. Также в интервью западным изданиям они не стесняются выпрашивать новое вооружение и деньги. В связи с этим в социальных сетях появилось множество мемов, а один из них разошелся с подачи основателя SpaceX Илона Маска: на картинке, которую он опубликовал в соцсети X, изображен "страдающий" персонаж с лицом Зеленского и подписью: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".
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Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
26 января, 08:00
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Президент РФ, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлексей Данилов
 
 
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