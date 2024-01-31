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Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 31.01.2024 (обновлено: 18:16 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/demilitarizatsiya-1924626190.html
Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать
Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать - РИА Новости, 31.01.2024
Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать
Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:03
2024-01-31T18:16
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Вот эта (демилитаризованная. — Прим. ред.) линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", — сказал политик.Он отметил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине от жизненно важных российских населенных пунктов — и сейчас "как раз этим" и занимается.&quot;Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют: защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать их, и все&quot;, — подчеркнул Путин.ВСУ используют тяжелое вооружение для обстрела российских регионов. По данным Минобороны, 30 декабря 2023 года средства ПВО перехватили ракеты "Ольха" и реактивные снаряды чешской РСЗО Vampire. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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"Будем отодвигать" – Путин о демилитаризованной зоне на Украине
Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
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украина, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать

Путин: демилитаризованная зона на Украине должна обезопасить города от обстрелов

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«
"Вот эта (демилитаризованная. — Прим. ред.) линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", — сказал политик.
Он отметил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине от жизненно важных российских населенных пунктов — и сейчас "как раз этим" и занимается.
«

"Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют: защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать их, и все", — подчеркнул Путин.

ВСУ используют тяжелое вооружение для обстрела российских регионов. По данным Минобороны, 30 декабря 2023 года средства ПВО перехватили ракеты "Ольха" и реактивные снаряды чешской РСЗО Vampire. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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