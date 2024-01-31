https://ria.ru/20240131/demilitarizatsiya-1924626190.html

Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать

Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать - РИА Новости, 31.01.2024

Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать

Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:03

2024-01-31T17:03

2024-01-31T18:16

специальная военная операция на украине

украина

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россия

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Вот эта (демилитаризованная. — Прим. ред.) линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", — сказал политик.Он отметил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине от жизненно важных российских населенных пунктов — и сейчас "как раз этим" и занимается."Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют: защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать их, и все", — подчеркнул Путин.ВСУ используют тяжелое вооружение для обстрела российских регионов. По данным Минобороны, 30 декабря 2023 года средства ПВО перехватили ракеты "Ольха" и реактивные снаряды чешской РСЗО Vampire. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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"Будем отодвигать" – Путин о демилитаризованной зоне на Украине Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. 2024-01-31T17:03 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр