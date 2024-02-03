https://ria.ru/20240203/udary-1925251121.html

Удары по Ираку и САР не улучшат ситуацию в регионе, считает эксперт

Удары по Ираку и САР не улучшат ситуацию в регионе, считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2024

Удары по Ираку и САР не улучшат ситуацию в регионе, считает эксперт

Удары США по целям в Ираке и Сирии в ответ на атаку против американской военной базы в Иордании никак не помогут стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T20:04

2024-02-03T20:04

2024-02-03T20:05

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Удары США по целям в Ираке и Сирии в ответ на атаку против американской военной базы в Иордании никак не помогут стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. "Ответ США никак не поможет стабилизировать ситуацию в регионе", - сообщил он агентству. По оценке Расмуссена, своими действиями Вашингтон только усилит напряженность отношений с Ираном, Ираком и Сирией, а также с военизированными группировками в регионе. При этом отставной полковник считает, что с политической точки зрения президенту США Джо Байдену нужно было как-то ответить на удар по американской базе, где погибли военнослужащие. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

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в мире, сша, ирак, сирия, эрл расмуссен, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции