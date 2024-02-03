https://ria.ru/20240203/udary-1925215768.html

Россия потребовала срочного рассмотрения ударов США по Сирии в СБ ООН

Россия потребовала срочного рассмотрения ударов США по Сирии в СБ ООН - РИА Новости, 03.02.2024

Россия потребовала срочного рассмотрения ударов США по Сирии в СБ ООН

Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку и добивается срочного рассмотрения этой ситуации по линии Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:31

2024-02-03T15:31

2024-02-03T17:42

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку и добивается срочного рассмотрения этой ситуации по линии Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства."Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН", — подчеркнула она. Дипломат назвала авиаудары с задействованием стратегических бомбардировщиков по территории Ирака и Сирии полным пренебрежением США нормами международного права.Захарова также отметила, что участие в американских атаках ВВС Великобритании не должно создавать иллюзию "международной коалиции", а Лондону еще предстоит ответить за поддержку действий Вашингтона.По ее словам, практически беспрерывно нанося удары по объектам, как утверждается, проиранских группировок, Соединенные Штаты целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока.Кроме того, представитель МИД обратила внимание, что эта операция США стала крупнейшей в регионе с 2003 года. Администрация Джо Байдена подает ее как акт возмездия за атаку на американскую базу в Иордании, но она не имеет оправданий, добавила дипломат."Попытки играть мускулами с прицелом повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание подправить провальный курс действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании ведут к дальнейшей эскалации международной напряженности, еще больше подрывают позиции США в арабском мире", — заявила Захарова.Вашингтон не ищет и никогда не искал решений проблем в регионе, его всегда устраивало такое положение дел, когда хронические противоречия на Ближнем Востоке только усугубляются, резюмировала она.Минувшей ночью Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что в ответ на атаку на военную базу в Иордании американская авиация поразила не менее 85 объектов, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии, — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников и другие цели.По информации Минобороны Сирии, есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военнослужащих, государственной и частной собственности нанесен большой ущерб. В свою очередь, агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование сообщило, что жертвами американских авиаударов по провинции Анбар на западе страны стали 16 человек.

https://ria.ru/20240203/irak-1925193492.html

https://ria.ru/20240203/ataki-1925194169.html

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