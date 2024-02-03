Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/udary-1925201613.html
В Госдуме прокомментировали удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии
В Госдуме прокомментировали удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии - РИА Новости, 03.02.2024
В Госдуме прокомментировали удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии
Удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии могут спровоцировать дальнейшее противостояние и вовлечь в него новых акторов, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:45
2024-02-03T13:45
в мире
ирак
сирия
сша
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905006147_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f103a0d3683f61f6762a20591c92e49b.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии могут спровоцировать дальнейшее противостояние и вовлечь в него новых акторов, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий. "Американские удары по иранским объектам в Ираке и Сирии могут спровоцировать дальнейшее противостояние, вовлечь в него новых акторов и окончательно "взорвать" Ближний Восток, где все еще в активной фазе палестино-израильский конфликт. Не говоря о том, что Соединенные Штаты снова вторглись на территорию суверенных государств", - сказал Слуцкий. По его словам, заявления Байдена после ударов по территории Ирака и Сирии о том, что "США не ищут конфликта на Ближнем Востоке" - издевательство над здравым смыслом, все действия Вашингтона говорят об обратном – Соединенные Штаты пошли на сознательную эскалацию в регионе. "США должны остановиться в своей безумной политике разжигания пожара Большой войны в ближневосточном регионе и встать на путь деэскалации", - считает Слуцкий. В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
https://ria.ru/20240203/ataki-1925194169.html
ирак
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905006147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a93a2d1b1cf4c107d63c78bc6e494121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, сирия, сша, леонид слуцкий (политик)
В мире, Ирак, Сирия, США, Леонид Слуцкий (политик)
В Госдуме прокомментировали удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии

Слуцкий допустил расширение конфликта из-за ударов США по Ираку и Сирии

© Фото : U.S. Air National Guard /Tech. Sgt. Megan FloydИстребитель Национальной гвардии США
Истребитель Национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : U.S. Air National Guard /Tech. Sgt. Megan Floyd
Истребитель Национальной гвардии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии могут спровоцировать дальнейшее противостояние и вовлечь в него новых акторов, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Американские удары по иранским объектам в Ираке и Сирии могут спровоцировать дальнейшее противостояние, вовлечь в него новых акторов и окончательно "взорвать" Ближний Восток, где все еще в активной фазе палестино-израильский конфликт. Не говоря о том, что Соединенные Штаты снова вторглись на территорию суверенных государств", - сказал Слуцкий.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
1 февраля, 08:00
По его словам, заявления Байдена после ударов по территории Ирака и Сирии о том, что "США не ищут конфликта на Ближнем Востоке" - издевательство над здравым смыслом, все действия Вашингтона говорят об обратном – Соединенные Штаты пошли на сознательную эскалацию в регионе.
«
"США должны остановиться в своей безумной политике разжигания пожара Большой войны в ближневосточном регионе и встать на путь деэскалации", - считает Слуцкий.
В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Иран отреагировал на удары США по Ираку и Сирии
Вчера, 12:58
 
В миреИракСирияСШАЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала