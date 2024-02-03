https://ria.ru/20240203/udary-1925201613.html

В Госдуме прокомментировали удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии

В Госдуме прокомментировали удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии - РИА Новости, 03.02.2024

В Госдуме прокомментировали удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии

Удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии могут спровоцировать дальнейшее противостояние и вовлечь в него новых акторов, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T13:45

2024-02-03T13:45

2024-02-03T13:45

в мире

ирак

сирия

сша

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Удары США по иранским объектам в Ираке и Сирии могут спровоцировать дальнейшее противостояние и вовлечь в него новых акторов, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий. "Американские удары по иранским объектам в Ираке и Сирии могут спровоцировать дальнейшее противостояние, вовлечь в него новых акторов и окончательно "взорвать" Ближний Восток, где все еще в активной фазе палестино-израильский конфликт. Не говоря о том, что Соединенные Штаты снова вторглись на территорию суверенных государств", - сказал Слуцкий. По его словам, заявления Байдена после ударов по территории Ирака и Сирии о том, что "США не ищут конфликта на Ближнем Востоке" - издевательство над здравым смыслом, все действия Вашингтона говорят об обратном – Соединенные Штаты пошли на сознательную эскалацию в регионе. "США должны остановиться в своей безумной политике разжигания пожара Большой войны в ближневосточном регионе и встать на путь деэскалации", - считает Слуцкий. В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240203/ataki-1925194169.html

ирак

сирия

сша

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в мире, ирак, сирия, сша, леонид слуцкий (политик)