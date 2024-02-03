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Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из HIMARS - РИА Новости, 03.02.2024
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20:28 03.02.2024 (обновлено: 22:05 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/udar-1925253389.html
Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из HIMARS
Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из HIMARS - РИА Новости, 03.02.2024
Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из HIMARS
Украинские войска атаковали пекарню в Лисичанске, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T20:28
2024-02-03T22:05
лисичанск
леонид пасечник
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
луганская народная республика
происшествия
удар всу по пекарне в лисичанске
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ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Украинские войска атаковали пекарню в Лисичанске, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России."Обстрел со стороны производился, предположительно, из РСЗО HIMARS &lt;...&gt; военные следователи СК зафиксировали преступления, совершенные ВФУ в отношении мирного населения", — сказал собеседник агентства.По последним данным, число жертв удара ВСУ достигло 11. Еще десять мирных жителей получили ранения. "В Лисичанск из ЛРКБ направлены еще три кареты скорой помощи для транспортировки пострадавших", — сказала глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко.Уточняется, что под завалами нашли, предварительно, еще десять человек, все они живы.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут в пекарню за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
лисичанск
россия
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
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лисичанск, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, происшествия, удар всу по пекарне в лисичанске
Лисичанск, Леонид Пасечник, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Луганская Народная Республика, Происшествия, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из HIMARS

СК РФ: ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске, предположительно, из РСЗО HIMARS

© Фото : Администрация Лисичанска/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Украинские войска атаковали пекарню в Лисичанске, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 20 погибших.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 20 погибших.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов будет продолжаться всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов будет продолжаться всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
6 из 8
© РИА Новости

Спасательная операция продолжается.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Спасательная операция продолжается.

© РИА Новости
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 20 погибших.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Разбор завалов будет продолжаться всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
4 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
6 из 8

Спасательная операция продолжается.

© РИА Новости
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
"Обстрел со стороны производился, предположительно, из РСЗО HIMARS <...> военные следователи СК зафиксировали преступления, совершенные ВФУ в отношении мирного населения", — сказал собеседник агентства.
По последним данным, число жертв удара ВСУ достигло 11. Еще десять мирных жителей получили ранения.
"В Лисичанск из ЛРКБ направлены еще три кареты скорой помощи для транспортировки пострадавших", — сказала глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко.
Уточняется, что под завалами нашли, предварительно, еще десять человек, все они живы.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут в пекарню за хлебом.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
 
ЛисичанскЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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