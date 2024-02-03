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Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из HIMARS

Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из HIMARS - РИА Новости, 03.02.2024

Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из HIMARS

Украинские войска атаковали пекарню в Лисичанске, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T20:28

2024-02-03T20:28

2024-02-03T22:05

лисичанск

леонид пасечник

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

луганская народная республика

происшествия

удар всу по пекарне в лисичанске

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ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Украинские войска атаковали пекарню в Лисичанске, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России."Обстрел со стороны производился, предположительно, из РСЗО HIMARS <...> военные следователи СК зафиксировали преступления, совершенные ВФУ в отношении мирного населения", — сказал собеседник агентства.По последним данным, число жертв удара ВСУ достигло 11. Еще десять мирных жителей получили ранения. "В Лисичанск из ЛРКБ направлены еще три кареты скорой помощи для транспортировки пострадавших", — сказала глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко.Уточняется, что под завалами нашли, предварительно, еще десять человек, все они живы.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут в пекарню за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.

лисичанск

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T20:28 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лисичанск, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, происшествия, удар всу по пекарне в лисичанске