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Новым главой ЦБ Турции стал Фатих Карахан - РИА Новости, 03.02.2024
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00:25 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/turtsiya-1925146026.html
Новым главой ЦБ Турции стал Фатих Карахан
Новым главой ЦБ Турции стал Фатих Карахан - РИА Новости, 03.02.2024
Новым главой ЦБ Турции стал Фатих Карахан
Новым главой Центрального банка Турции стал Фатих Карахан, занимающий ныне должность заместителя управляющего регулятором, сообщил официальный печатный орган... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:25
2024-02-03T00:25
турция
реджеп тайип эрдоган
эскишехир (провинция)
в мире
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АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Новым главой Центрального банка Турции стал Фатих Карахан, занимающий ныне должность заместителя управляющего регулятором, сообщил официальный печатный орган правительства Resmı Gazete. Глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан, пробывшая на своей должности 239 дней, сообщила в пятницу вечером в соцсети Х, что попросила президента Турции Тайипа Эрдогана освободить ее от должности из-за давления на нее и семью. "Решением президента Реджепа Тайипа Эрдогана новым управляющим Центрального банка назначен Фатих Карахан", - говорится в тексте. По данным телеканала NTV, Фатих Карахан родился в 1982 году в Эскишехире, в 2006 году окончил Университет Богазичи, факультет математики и промышленной инженерии. В 2012 году он защитил магистерскую и докторскую диссертации по экономике в Университете Пенсильвании. В 2012 году он начал свою профессиональную карьеру в качестве экономиста в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и до 2022 года занимал должность руководителя отдела исследований рынка труда и товаров и советника по денежно-кредитной политике в вышеупомянутом учреждении. Карахан, который также работал преподавателем в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, в 2022 году начал работать старшим экономистом в Amazon. В ноябре 2022 года Карахан был назначен главным экономистом Amazon. Эркан стала объектом критики и насмешек в соцсетях, когда в интервью газете Hürriyet посетовала на высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, оставляющие позади расценки на Манхэттене в Нью-Йорке. После своего переизбрания в июне прошлого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы ЦБ Турции Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой".
https://ria.ru/20240202/davlenie-1925031376.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, эскишехир (провинция), в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Эскишехир (провинция), В мире
Новым главой ЦБ Турции стал Фатих Карахан

Resmı Gazete: новым главой ЦБ Турции стал Фатих Карахан

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Новым главой Центрального банка Турции стал Фатих Карахан, занимающий ныне должность заместителя управляющего регулятором, сообщил официальный печатный орган правительства Resmı Gazete.
Глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан, пробывшая на своей должности 239 дней, сообщила в пятницу вечером в соцсети Х, что попросила президента Турции Тайипа Эрдогана освободить ее от должности из-за давления на нее и семью.
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"Решением президента Реджепа Тайипа Эрдогана новым управляющим Центрального банка назначен Фатих Карахан", - говорится в тексте.
По данным телеканала NTV, Фатих Карахан родился в 1982 году в Эскишехире, в 2006 году окончил Университет Богазичи, факультет математики и промышленной инженерии. В 2012 году он защитил магистерскую и докторскую диссертации по экономике в Университете Пенсильвании.
В 2012 году он начал свою профессиональную карьеру в качестве экономиста в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и до 2022 года занимал должность руководителя отдела исследований рынка труда и товаров и советника по денежно-кредитной политике в вышеупомянутом учреждении.
Карахан, который также работал преподавателем в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, в 2022 году начал работать старшим экономистом в Amazon. В ноябре 2022 года Карахан был назначен главным экономистом Amazon.
Эркан стала объектом критики и насмешек в соцсетях, когда в интервью газете Hürriyet посетовала на высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, оставляющие позади расценки на Манхэттене в Нью-Йорке.
После своего переизбрания в июне прошлого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы ЦБ Турции Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой".
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