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Столичная компания в 2023 году изготовила более 2,8 тысяч тонн теста

Столичная компания в 2023 году изготовила более 2,8 тысяч тонн теста - РИА Новости, 03.02.2024

Столичная компания в 2023 году изготовила более 2,8 тысяч тонн теста

Благодаря помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства московское предприятие по выпуску готовых продуктов питания закупило новое... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T07:13

2024-02-03T07:13

2024-02-03T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

санкт-петербург

краснодар

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Благодаря помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства московское предприятие по выпуску готовых продуктов питания закупило новое оборудование, что позволило выпустить в прошлом году более 15 тысяч тонн продукции, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.В частности, компания "Теремок" изготовила около 3 тысяч тонн блинного теста для своих ресторанов русской кухни в Москве."Столичные производители готовых продуктов питания поставляют изделия крупным торговым сетям, онлайн-сервисам заказа продуктов, транспортным компаниям и другим. Город способствует развитию предприятий отрасли, предоставляя им всестороннюю поддержку. Значительную роль в этом играет Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который оказывает финансовую помощь компаниям. Так, в прошлом году производитель готовых пищевых продуктов получил от Фонда 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования. В 2023 году предприятие произвело свыше 2,8 тысячи тонн блинного теста, из которого московская сеть ресторанов испекла более 28 миллионов блинов", – привели в пресс-службе ДИПП слова Степановой.Как сообщил основатель и управляющий сети ресторанов Михаил Гончаров, компания намерена продолжать наращивать производство и открывать новые рестораны. Сегодня сеть включает 334 ресторана в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.Москва – город с развитым производством. В столице работает 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.Город оказывает активную поддержку производственным компаниям. В Москве созданы комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору мер системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

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