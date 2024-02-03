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Российский посол назвал заявления Южной Кореи о СВО неприемлемыми - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/svo-1925210956.html
Российский посол назвал заявления Южной Кореи о СВО неприемлемыми
Российский посол назвал заявления Южной Кореи о СВО неприемлемыми - РИА Новости, 03.02.2024
Российский посол назвал заявления Южной Кореи о СВО неприемлемыми
Посол РФ в Сеуле заявил МИД Южной Кореи о неприемлемом характере заявлений южнокорейского ведомства касательно СВО России на Украине, сообщило посольство РФ в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:59
2024-02-03T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
южная корея
корейский полуостров
юн сок ель
георгий зиновьев
мария захарова
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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Посол РФ в Сеуле заявил МИД Южной Кореи о неприемлемом характере заявлений южнокорейского ведомства касательно СВО России на Украине, сообщило посольство РФ в Республике Корея в Telegram. Ранее сообщалось, что МИД Южной Кореи в субботу вызвал посла России в Республике Корея Георгия Зиновьева и выразил ему протест в связи с недавними заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой касательно ситуации на Корейском полуострове и позиции южнокорейского президента Юн Сок Еля. В МИД Южной Кореи выразили сожаление, что российская сторона "игнорирует правду" касательно ситуации на Корейском полуострове, "безоговорочно" поддерживая КНДР. "В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Республики Корея Чон Бен Воном 3 февраля посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев изложил российские оценки складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове. Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных &lt;…&gt; в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД Республики Корея сообщений, в т.ч. касающихся специальной военной операции ВС России на Украине", - говорится в сообщении посольства. Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на официальное сообщение МИД Южной Кореи заявили, что президент России "пытается ввести международное сообщество в заблуждение", называя такое "явное нарушение международного права", как ситуация на Украине, "специальной военной операцией". МИД Южной Кореи также назвал "грубыми" и "невежественными" слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая 2 февраля заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Еля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала "откровенно тенденциозными" высказывания Юн Сок Еля о том, что КНДР якобы является "единственной в мире страной", законодательно закрепившей возможность нанесения "превентивного ядерного удара", отметив, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам-противникам.
россия
южная корея
корейский полуостров
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, россия, южная корея, корейский полуостров, юн сок ель, георгий зиновьев, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Южная Корея, Корейский полуостров, Юн Сок Ель, Георгий Зиновьев, Мария Захарова
Российский посол назвал заявления Южной Кореи о СВО неприемлемыми

Зиновьев: заявления МИД Южной Кореи о российской СВО на Украине неприемлемы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Посол РФ в Сеуле заявил МИД Южной Кореи о неприемлемом характере заявлений южнокорейского ведомства касательно СВО России на Украине, сообщило посольство РФ в Республике Корея в Telegram.
Ранее сообщалось, что МИД Южной Кореи в субботу вызвал посла России в Республике Корея Георгия Зиновьева и выразил ему протест в связи с недавними заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой касательно ситуации на Корейском полуострове и позиции южнокорейского президента Юн Сок Еля. В МИД Южной Кореи выразили сожаление, что российская сторона "игнорирует правду" касательно ситуации на Корейском полуострове, "безоговорочно" поддерживая КНДР.
«
"В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Республики Корея Чон Бен Воном 3 февраля посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев изложил российские оценки складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове. Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных <…> в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД Республики Корея сообщений, в т.ч. касающихся специальной военной операции ВС России на Украине", - говорится в сообщении посольства.
Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на официальное сообщение МИД Южной Кореи заявили, что президент России "пытается ввести международное сообщество в заблуждение", называя такое "явное нарушение международного права", как ситуация на Украине, "специальной военной операцией".
МИД Южной Кореи также назвал "грубыми" и "невежественными" слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая 2 февраля заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Еля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала "откровенно тенденциозными" высказывания Юн Сок Еля о том, что КНДР якобы является "единственной в мире страной", законодательно закрепившей возможность нанесения "превентивного ядерного удара", отметив, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам-противникам.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЮжная КореяКорейский полуостровЮн Сок ЕльГеоргий ЗиновьевМария Захарова
 
 
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