Российский посол назвал заявления Южной Кореи о СВО неприемлемыми
Зиновьев: заявления МИД Южной Кореи о российской СВО на Украине неприемлемы
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Посол РФ в Сеуле заявил МИД Южной Кореи о неприемлемом характере заявлений южнокорейского ведомства касательно СВО России на Украине, сообщило посольство РФ в Республике Корея в Telegram.
Ранее сообщалось, что МИД Южной Кореи в субботу вызвал посла России в Республике Корея Георгия Зиновьева и выразил ему протест в связи с недавними заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой касательно ситуации на Корейском полуострове и позиции южнокорейского президента Юн Сок Еля. В МИД Южной Кореи выразили сожаление, что российская сторона "игнорирует правду" касательно ситуации на Корейском полуострове, "безоговорочно" поддерживая КНДР.
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"В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Республики Корея Чон Бен Воном 3 февраля посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев изложил российские оценки складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове. Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных <…> в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД Республики Корея сообщений, в т.ч. касающихся специальной военной операции ВС России на Украине", - говорится в сообщении посольства.
Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на официальное сообщение МИД Южной Кореи заявили, что президент России "пытается ввести международное сообщество в заблуждение", называя такое "явное нарушение международного права", как ситуация на Украине, "специальной военной операцией".
МИД Южной Кореи также назвал "грубыми" и "невежественными" слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая 2 февраля заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Еля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала "откровенно тенденциозными" высказывания Юн Сок Еля о том, что КНДР якобы является "единственной в мире страной", законодательно закрепившей возможность нанесения "превентивного ядерного удара", отметив, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам-противникам.