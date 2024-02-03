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На выставке "Россия" представили концепцию продвижения турпотенциала страны - РИА Новости, 03.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:32 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925231688.html
На выставке "Россия" представили концепцию продвижения турпотенциала страны
На выставке "Россия" представили концепцию продвижения турпотенциала страны - РИА Новости, 03.02.2024
На выставке "Россия" представили концепцию продвижения турпотенциала страны
Концепцию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках представили на выставке "Россия", в 2024 году приоритет будет отдан пяти странам -... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:32
2024-02-03T17:32
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Концепцию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках представили на выставке "Россия", в 2024 году приоритет будет отдан пяти странам - Китаю, Индии, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудавской Аравии, передает корреспондент РИА Новости. Работу по продвижению въездного туризма в Россию по поручению Минэкономразвития ведет Центр стратегических разработок (ЦСР). Он же разработал концепцию туристического потенциала и продолжит заниматься привлечением к ней инвесторов и экспертов. "В 2024 внимание будет направлено на пять приоритетных стран: Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Ожидается, что к 2030 году итогом реализации представленной концепции станет ежегодный поток в 16 миллионов интуристов", - сказал гендиректор фонда ЦСР Павел Смелов в ходе панельной дискуссии на Дне туризма в рамках выставки "Россия". Он отметил, что иностранному туристу сегодня хорошо знакомы две столицы – Москва и Санкт-Петербург. "Наша глобальная задача – распространить эту позитивную тенденцию на другие регионы страны. Открыть для иностранного туриста великую, интересную, комфортную и гостеприимную Россию", – сказал Смелов. Он уточнил, что предстоит сформировать целостный образ страны, разработать единый визуальный код присутствия за рубежом (адаптировав его в каждом конкретном случае под конкретные особенности стран-партнеров), активно интегрировать бренд России в работу бизнеса в целевых странах.
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новости - туризм, россия, китай, индия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Выставка-форум "Россия", Новости - Туризм, Россия, Китай, Индия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
На выставке "Россия" представили концепцию продвижения турпотенциала страны

На выставке-форуме "Россия" представили концепцию продвижения турпотенциала РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкспертная панель "Туристические кластеры. ОЭЗ"
Экспертная панель Туристические кластеры. ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Экспертная панель "Туристические кластеры. ОЭЗ"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Концепцию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках представили на выставке "Россия", в 2024 году приоритет будет отдан пяти странам - Китаю, Индии, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудавской Аравии, передает корреспондент РИА Новости.
Работу по продвижению въездного туризма в Россию по поручению Минэкономразвития ведет Центр стратегических разработок (ЦСР). Он же разработал концепцию туристического потенциала и продолжит заниматься привлечением к ней инвесторов и экспертов.
«
"В 2024 внимание будет направлено на пять приоритетных стран: Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Ожидается, что к 2030 году итогом реализации представленной концепции станет ежегодный поток в 16 миллионов интуристов", - сказал гендиректор фонда ЦСР Павел Смелов в ходе панельной дискуссии на Дне туризма в рамках выставки "Россия".
Он отметил, что иностранному туристу сегодня хорошо знакомы две столицы – Москва и Санкт-Петербург. "Наша глобальная задача – распространить эту позитивную тенденцию на другие регионы страны. Открыть для иностранного туриста великую, интересную, комфортную и гостеприимную Россию", – сказал Смелов.
Он уточнил, что предстоит сформировать целостный образ страны, разработать единый визуальный код присутствия за рубежом (адаптировав его в каждом конкретном случае под конкретные особенности стран-партнеров), активно интегрировать бренд России в работу бизнеса в целевых странах.
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Выставка-форум "Россия"Новости - ТуризмРоссияКитайИндияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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