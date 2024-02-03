На выставке "Россия" представили концепцию продвижения турпотенциала страны
На выставке-форуме "Россия" представили концепцию продвижения турпотенциала РФ
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкспертная панель "Туристические кластеры. ОЭЗ"
Экспертная панель "Туристические кластеры. ОЭЗ"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Концепцию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках представили на выставке "Россия", в 2024 году приоритет будет отдан пяти странам - Китаю, Индии, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудавской Аравии, передает корреспондент РИА Новости.
Работу по продвижению въездного туризма в Россию по поручению Минэкономразвития ведет Центр стратегических разработок (ЦСР). Он же разработал концепцию туристического потенциала и продолжит заниматься привлечением к ней инвесторов и экспертов.
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"В 2024 внимание будет направлено на пять приоритетных стран: Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Ожидается, что к 2030 году итогом реализации представленной концепции станет ежегодный поток в 16 миллионов интуристов", - сказал гендиректор фонда ЦСР Павел Смелов в ходе панельной дискуссии на Дне туризма в рамках выставки "Россия".
Он отметил, что иностранному туристу сегодня хорошо знакомы две столицы – Москва и Санкт-Петербург. "Наша глобальная задача – распространить эту позитивную тенденцию на другие регионы страны. Открыть для иностранного туриста великую, интересную, комфортную и гостеприимную Россию", – сказал Смелов.
Он уточнил, что предстоит сформировать целостный образ страны, разработать единый визуальный код присутствия за рубежом (адаптировав его в каждом конкретном случае под конкретные особенности стран-партнеров), активно интегрировать бренд России в работу бизнеса в целевых странах.