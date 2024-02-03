https://ria.ru/20240203/rak-1925234659.html

Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака

Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака - РИА Новости, 03.02.2024

Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака

Более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году, ещё более 100 препаратов в настоящее время проходят РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:55

2024-02-03T17:55

2024-02-03T17:55

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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рак

онкология

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году, ещё более 100 препаратов в настоящее время проходят клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня в клинических исследованиях находятся более 100 препаратов. Отечественных зарегистрировано за прошлый год более 130", - сказал министр на церемонии вручения премии "Будем жить". Мурашко отметил, что все это позволяет иметь большую доступность лекарственной терапии, как финансовую, так и физическую, и дает независимость от разных факторов.

https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, общество, рак, онкология