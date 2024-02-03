Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/rak-1925234659.html
Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака
Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака - РИА Новости, 03.02.2024
Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака
Более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году, ещё более 100 препаратов в настоящее время проходят РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:55
2024-02-03T17:55
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
общество
рак
онкология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102003/81/1020038167_0:311:2533:1736_1920x0_80_0_0_7ead3ccff917f8b449696722d2549696.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году, ещё более 100 препаратов в настоящее время проходят клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня в клинических исследованиях находятся более 100 препаратов. Отечественных зарегистрировано за прошлый год более 130", - сказал министр на церемонии вручения премии "Будем жить". Мурашко отметил, что все это позволяет иметь большую доступность лекарственной терапии, как финансовую, так и физическую, и дает независимость от разных факторов.
https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102003/81/1020038167_0:74:2533:1974_1920x0_80_0_0_1316f1945d77e3c00e8c3ccf3be1c9f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, общество, рак, онкология
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Общество, Рак, Онкология
Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака

Мурашко: 130 российских препаратов для лечения рака зарегистрировали в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота аптеки
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Работа аптеки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году, ещё более 100 препаратов в настоящее время проходят клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Сегодня в клинических исследованиях находятся более 100 препаратов. Отечественных зарегистрировано за прошлый год более 130", - сказал министр на церемонии вручения премии "Будем жить".
Мурашко отметил, что все это позволяет иметь большую доступность лекарственной терапии, как финансовую, так и физическую, и дает независимость от разных факторов.
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Мурашко отчитался о прорывных результатах медицины в области онкологии
2 февраля, 18:51
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоОбществоРакОнкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала