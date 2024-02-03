https://ria.ru/20240203/rak-1925234659.html
Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака
Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака - РИА Новости, 03.02.2024
Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака
Более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году, ещё более 100 препаратов в настоящее время проходят РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:55
2024-02-03T17:55
2024-02-03T17:55
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
общество
рак
онкология
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году, ещё более 100 препаратов в настоящее время проходят клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня в клинических исследованиях находятся более 100 препаратов. Отечественных зарегистрировано за прошлый год более 130", - сказал министр на церемонии вручения премии "Будем жить". Мурашко отметил, что все это позволяет иметь большую доступность лекарственной терапии, как финансовую, так и физическую, и дает независимость от разных факторов.
https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, общество, рак, онкология
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Общество, Рак, Онкология
Мурашко рассказал об отечественных препаратах для лечения рака
Мурашко: 130 российских препаратов для лечения рака зарегистрировали в 2023 году
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году, ещё более 100 препаратов в настоящее время проходят клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Сегодня в клинических исследованиях находятся более 100 препаратов. Отечественных зарегистрировано за прошлый год более 130", - сказал министр на церемонии вручения премии "Будем жить".
Мурашко отметил, что все это позволяет иметь большую доступность лекарственной терапии, как финансовую, так и физическую, и дает независимость от разных факторов.
Мурашко отчитался о прорывных результатах медицины в области онкологии