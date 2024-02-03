Рейтинг@Mail.ru
Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Шушарах - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/pozhar-1925180721.html
Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Шушарах
Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Шушарах - РИА Новости, 03.02.2024
Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Шушарах
Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Шушарах, но из-за тайны следствия не может озвучивать выводы, заявила в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:45
2024-02-03T10:45
происшествия
санкт-петербург
татьяна бакальчук
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921163833_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_270a3b0b2fccc9c933761e24ade3ccf3.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Шушарах, но из-за тайны следствия не может озвучивать выводы, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. "Мы рассматриваем разные версии, у нас собираются данные. Но это тайна следствия, и пока что оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом", - сказала Бакальчук. На прошлой неделе в маркетплейсе сообщили агентству, что глава Wildberries 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 13 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921163833_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_060ba94d07d4547eb081fae394dc8f77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, татьяна бакальчук, wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, Татьяна Бакальчук, Wildberries
Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Шушарах

Бакальчук: Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Шушарах

© МЧС РоссииПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
© МЧС России
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Шушарах, но из-за тайны следствия не может озвучивать выводы, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук.
«
"Мы рассматриваем разные версии, у нас собираются данные. Но это тайна следствия, и пока что оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом", - сказала Бакальчук.
На прошлой неделе в маркетплейсе сообщили агентству, что глава Wildberries 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 13 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Крупные пожары на складах в России в 2023-2024 годах
12 декабря 2023, 22:58
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургТатьяна БакальчукWildberries
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала