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В Волгограде потушили возгорание нефтепродуктов на НПЗ - РИА Новости, 03.02.2024
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08:03 03.02.2024 (обновлено: 08:15 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/pozhar-1925165631.html
В Волгограде потушили возгорание нефтепродуктов на НПЗ
В Волгограде потушили возгорание нефтепродуктов на НПЗ - РИА Новости, 03.02.2024
В Волгограде потушили возгорание нефтепродуктов на НПЗ
Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда полностью ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T08:03
2024-02-03T08:15
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда полностью ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону."7.55 полная ликвидация", - сообщили в ведомстве.Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших нет. По информации губернатора, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе после последствий падения дрона, жертв нет.
https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925164942.html
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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Волгограде потушили возгорание нефтепродуктов на НПЗ

Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда полностью ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
"7.55 полная ликвидация", - сообщили в ведомстве.
Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших нет. По информации губернатора, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе после последствий падения дрона, жертв нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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