https://ria.ru/20240203/pozhar-1925165631.html

В Волгограде потушили возгорание нефтепродуктов на НПЗ

В Волгограде потушили возгорание нефтепродуктов на НПЗ - РИА Новости, 03.02.2024

В Волгограде потушили возгорание нефтепродуктов на НПЗ

Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда полностью ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:03

2024-02-03T08:03

2024-02-03T08:15

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg

ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда полностью ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону."7.55 полная ликвидация", - сообщили в ведомстве.Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших нет. По информации губернатора, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе после последствий падения дрона, жертв нет.

https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925164942.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)