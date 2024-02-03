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В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов - РИА Новости, 03.02.2024
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07:35 03.02.2024 (обновлено: 09:31 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/pozhar-1925164757.html
В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов
В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов - РИА Новости, 03.02.2024
В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов
Открытое горение нефтепродуктов ликвидировано в Красноармейском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T07:35
2024-02-03T09:31
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
россия
красноармейский район
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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Открытое горение нефтепродуктов ликвидировано в Красноармейском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Как сообщало ранее ГУМЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в 4.42, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было."В 7.21 ликвидация открытого горения", - сообщили в МЧС.Причина пожара устанавливается.
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волгоград
волгоградская область
россия
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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, россия, красноармейский район
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область, Россия, Красноармейский район
В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов

ГУМЧС: в Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов

© Фото : ГУ МЧС по Волгоградской областиМесто пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. 3 февраля 2024
Место пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. 3 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : ГУ МЧС по Волгоградской области
Место пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. 3 февраля 2024
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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Открытое горение нефтепродуктов ликвидировано в Красноармейском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Как сообщало ранее ГУМЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в 4.42, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было.
"В 7.21 ликвидация открытого горения", - сообщили в МЧС.
Причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьРоссияКрасноармейский район
 
 
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