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В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов
В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов - РИА Новости, 03.02.2024
В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов
Открытое горение нефтепродуктов ликвидировано в Красноармейском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T07:35
2024-02-03T07:35
2024-02-03T09:31
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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Открытое горение нефтепродуктов ликвидировано в Красноармейском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Как сообщало ранее ГУМЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в 4.42, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было."В 7.21 ликвидация открытого горения", - сообщили в МЧС.Причина пожара устанавливается.
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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, россия, красноармейский район
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область, Россия, Красноармейский район
В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов
ГУМЧС: в Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов
ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Открытое горение нефтепродуктов ликвидировано в Красноармейском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Как сообщало ранее ГУМЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в 4.42, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было.
"В 7.21 ликвидация открытого горения", - сообщили в МЧС.
Причина пожара устанавливается.
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