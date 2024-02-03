https://ria.ru/20240203/pozhar-1925164757.html

В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов

В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов - РИА Новости, 03.02.2024

В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов

Открытое горение нефтепродуктов ликвидировано в Красноармейском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T07:35

2024-02-03T07:35

2024-02-03T09:31

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

россия

красноармейский район

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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Открытое горение нефтепродуктов ликвидировано в Красноармейском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Как сообщало ранее ГУМЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в 4.42, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было."В 7.21 ликвидация открытого горения", - сообщили в МЧС.Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20240202/pozhar-1925016298.html

волгоград

волгоградская область

россия

красноармейский район

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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, россия, красноармейский район