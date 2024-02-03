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В Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов
В Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов - РИА Новости, 03.02.2024
В Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов
В Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров горят нефтепродукты, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T06:18
2024-02-03T06:18
2024-02-03T07:18
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 3 фев — РИА Новости. В Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров горят нефтепродукты, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 4.42. Впоследствии пожар удалось локализовать на ста квадратных метрах, уточнили в ведомстве."По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работаю пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, погибших и пострадавших нет", — говорится в заявлении МЧС.Причину инцидента выясняют.
https://ria.ru/20240202/pozhar-1925084680.html
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происшествия, красноармейский район, волгоградская область, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Красноармейский район, Волгоградская область, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов
В Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 кв. м