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При обстреле пекарни в Лисичанске пострадали десять человек

При обстреле пекарни в Лисичанске пострадали десять человек - РИА Новости, 03.02.2024

При обстреле пекарни в Лисичанске пострадали десять человек

Количество раненых при обстреле Лисичанска в ЛНР увеличилось до 10, сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T20:36

2024-02-03T20:36

2024-02-03T20:47

удар всу по пекарне в лисичанске

лисичанск

происшествия

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Количество раненых при обстреле Лисичанска в ЛНР увеличилось до 10, сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили о 7 погибших, еще более 20 человек могут находиться под завалами."На данный момент количество раненых увеличилось до десяти человек", - сообщили военной комендатуре.Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале, один человек находится в тяжелом состоянии. "Одного из пострадавших в Лисичанске после оперативного вмешательства транспортируют в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое", - сообщила Пащенко.

лисичанск

луганская народная республика

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удар всу по пекарне в лисичанске, лисичанск, происшествия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины