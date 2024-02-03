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Число пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске возросло до восьми
Число пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске возросло до восьми - РИА Новости, 03.02.2024
Число пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске возросло до восьми
Количество пострадавших при обстреле ЛНР выросло до 8 человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T19:24
2024-02-03T19:24
2024-02-03T20:55
удар всу по пекарне в лисичанске
лисичанск
происшествия
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле ЛНР выросло до 8 человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. Сообщалось о 6 пострадавших. В военной комендатуре сообщили, что под завалами разрушенной обстрелом пекарни в ЛНР могут находится порядка 40 человек."В результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске по состоянию на 19.00 пострадали 8 мирных жителей", - сообщила Пащенко.По ее словам, троих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, пятеро находятся в городских медучреждениях."Один из них - в тяжелом состоянии, его уже прооперировали военные медики. Кроме того, в местной больнице дежурит бригада из Луганской республиканской клинической больницы. В случае необходимости они готовы забрать транспортабельных пациентов в Луганск", - уточнила Пащенко.
лисичанск
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T19:24
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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удар всу по пекарне в лисичанске, лисичанск, происшествия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Лисичанск, Происшествия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске возросло до восьми
Минздрав ЛНР: число пострадавших при обстреле в Лисичанске возросло до 8