https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925246311.html

Число пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске возросло до восьми

Число пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске возросло до восьми - РИА Новости, 03.02.2024

Число пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске возросло до восьми

Количество пострадавших при обстреле ЛНР выросло до 8 человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T19:24

2024-02-03T19:24

2024-02-03T20:55

удар всу по пекарне в лисичанске

лисичанск

происшествия

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925239339_0:294:1108:917_1920x0_80_0_0_8e5d9286f92df54e4ec361ad404a18f0.jpg

ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле ЛНР выросло до 8 человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. Сообщалось о 6 пострадавших. В военной комендатуре сообщили, что под завалами разрушенной обстрелом пекарни в ЛНР могут находится порядка 40 человек."В результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске по состоянию на 19.00 пострадали 8 мирных жителей", - сообщила Пащенко.По ее словам, троих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, пятеро находятся в городских медучреждениях."Один из них - в тяжелом состоянии, его уже прооперировали военные медики. Кроме того, в местной больнице дежурит бригада из Луганской республиканской клинической больницы. В случае необходимости они готовы забрать транспортабельных пациентов в Луганск", - уточнила Пащенко.

лисичанск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T19:24 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удар всу по пекарне в лисичанске, лисичанск, происшествия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины