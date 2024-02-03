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При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека

При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека - РИА Новости, 03.02.2024

При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека

Два человека погибли, шесть находятся в больнице в результате обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T18:09

2024-02-03T18:09

2024-02-03T18:33

лисичанск

луганская народная республика

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донбасс

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Два человека погибли, шесть находятся в больнице в результате обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре региона.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами разрушенной обстрелом пекарни могут находится порядка 40 человек."Два человека погибли, шесть - в больнице в результате обстрела Лисичанска", - сообщили в военной комендатуре ЛНР.Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно продолжают обстреливать данный населенный пункт.

лисичанск

луганская народная республика

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лисичанск, луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске, донбасс, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия