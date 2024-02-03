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При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека - РИА Новости, 03.02.2024
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18:09 03.02.2024 (обновлено: 18:33 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925236586.html
При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека
При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека - РИА Новости, 03.02.2024
При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека
Два человека погибли, шесть находятся в больнице в результате обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T18:09
2024-02-03T18:33
лисичанск
луганская народная республика
удар всу по пекарне в лисичанске
специальная военная операция на украине
донбасс
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Два человека погибли, шесть находятся в больнице в результате обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре региона.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами разрушенной обстрелом пекарни могут находится порядка 40 человек."Два человека погибли, шесть - в больнице в результате обстрела Лисичанска", - сообщили в военной комендатуре ЛНР.Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно продолжают обстреливать данный населенный пункт.
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
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лисичанск, луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске, донбасс, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Лисичанск, Луганская Народная Республика, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека

Комендатура ЛНР: при обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Два человека погибли, шесть находятся в больнице в результате обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре региона.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами разрушенной обстрелом пекарни могут находится порядка 40 человек.
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
3 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
3 из 3
"Два человека погибли, шесть - в больнице в результате обстрела Лисичанска", - сообщили в военной комендатуре ЛНР.
Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно продолжают обстреливать данный населенный пункт.
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
3 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
2 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
3 из 3
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеДонбассЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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