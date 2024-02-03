https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925236586.html
При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека
При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека - РИА Новости, 03.02.2024
При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека
Два человека погибли, шесть находятся в больнице в результате обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T18:09
2024-02-03T18:09
2024-02-03T18:33
лисичанск
луганская народная республика
удар всу по пекарне в лисичанске
специальная военная операция на украине
донбасс
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925237953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbc5098d7aeff877000450a50df998cf.jpg
ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Два человека погибли, шесть находятся в больнице в результате обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре региона.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами разрушенной обстрелом пекарни могут находится порядка 40 человек."Два человека погибли, шесть - в больнице в результате обстрела Лисичанска", - сообщили в военной комендатуре ЛНР.Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно продолжают обстреливать данный населенный пункт.
лисичанск
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925237953_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fdb1626616c195309fa27b705ce8caa1.jpg
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T18:09
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске, донбасс, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Лисичанск, Луганская Народная Республика, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека
Комендатура ЛНР: при обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека