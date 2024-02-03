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Под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек
Под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек - РИА Новости, 03.02.2024
Под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек
Под завалами разрушенной обстрелом ВСУ пекарни в городе Лисичанске в ЛНР могут находится порядка 40 человек, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре региона. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T18:07
2024-02-03T18:07
2024-02-03T18:34
лисичанск
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
специальная военная операция на украине
происшествия
донбасс
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Под завалами разрушенной обстрелом ВСУ пекарни в городе Лисичанске в ЛНР могут находится порядка 40 человек, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре региона.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР."ВСУ открыли огонь по пекарне в Лисичанске, где организована выпечка хлеба для мирного населения. В выходные там всегда многолюдно. До 40 человек могут находиться под завалами", - сообщили в военной комендатуре ЛНР.На месте работают сотрудники МЧС и Военной комендатуры, которые с помощью спецтехники пытаются достать пострадавших.Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль Республики. Украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно продолжают обстреливать данный населенный пункт.
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T18:07
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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лисичанск, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия, донбасс, луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек
Под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек