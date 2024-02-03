https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925236274.html

Под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек

Под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек - РИА Новости, 03.02.2024

Под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек

Под завалами разрушенной обстрелом ВСУ пекарни в городе Лисичанске в ЛНР могут находится порядка 40 человек, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре региона. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T18:07

2024-02-03T18:07

2024-02-03T18:34

лисичанск

вооруженные силы украины

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происшествия

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Под завалами разрушенной обстрелом ВСУ пекарни в городе Лисичанске в ЛНР могут находится порядка 40 человек, сообщили РИА Новости в Военной комендатуре региона.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР."ВСУ открыли огонь по пекарне в Лисичанске, где организована выпечка хлеба для мирного населения. В выходные там всегда многолюдно. До 40 человек могут находиться под завалами", - сообщили в военной комендатуре ЛНР.На месте работают сотрудники МЧС и Военной комендатуры, которые с помощью спецтехники пытаются достать пострадавших.Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль Республики. Украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно продолжают обстреливать данный населенный пункт.

лисичанск

донбасс

луганская народная республика

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