https://ria.ru/20240203/oplata-1925269308.html

СМИ: США хотят получить оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35

СМИ: США хотят получить оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35 - РИА Новости, 04.02.2024

СМИ: США хотят получить оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35

США хотят получить от Турции оплату за обслуживание F-35, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российского ЗРК С-400, пишет газета Aydınlık. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-03T23:39

2024-02-03T23:39

2024-02-04T00:15

в мире

турция

сша

анкара (провинция)

джон кирби

реджеп тайип эрдоган

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. США хотят получить от Турции оплату за обслуживание F-35, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российского ЗРК С-400, пишет газета Aydınlık.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что возможность поставок Турции этих истребителей несовместима с наличием у Анкары российских систем ПВО С-300 и С-400. По словам Кирби, между двумя странами продолжаются обсуждения по этому вопросу, но США готовы вернуться к возобновлению участия Турции в программе поставок F-35 после того, как Анкара "сможет разрешить беспокойство" Вашингтона. "Американская сторона уже шесть лет держит в ангаре шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция. Эти самолеты ежемесячно проходят техническое обслуживание, чтобы обеспечить их готовность к эксплуатации. США требуют от Турции оплату за ангар и расходы на содержание истребителей и обслуживание. США также требуют от Турции дополнительных выплат, заявляя, что в цепочке поставок F-35 возникли перебои и увеличились расходы в связи с исключением из программы турецких компаний, участвующих в производстве", — пишет издание. Газета отмечает, что, согласно закону конгресса США о полномочиях в области национальной обороны, Пентагону разрешено потратить до 30 миллионов долларов на перелет шести турецких F-35 в место, где они могли бы находиться, пока министерство не сформулирует план их дальнейшего хранения."Анкара же требует вернуть 1,4 миллиарда долларов, уплаченных за проект, а также компенсировать ущерб, нанесенный инвестициям турецких компаний с учетом взятых на себя обязательств по проекту, или продолжить закупку комплектующих. Прогресс в этом споре пока не достигнут", — говорится в статье. В 2017 году Турция заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту этого истребителя — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие аппараты, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. В апреле прошлого года Мевлют Чавушоглу, возглавлявший тогда МИД этой страны, заявил, что Анкара получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку F-35 у Штатов.

https://ria.ru/20240129/sdelka-1924101404.html

https://ria.ru/20240202/turtsiya-1924945584.html

https://ria.ru/20240202/davlenie-1925031376.html

турция

сша

анкара (провинция)

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в мире, турция, сша, анкара (провинция), джон кирби, реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу