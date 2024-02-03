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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди - РИА Новости, 03.02.2024

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:58

2024-02-03T17:58

2024-02-03T19:34

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удар всу по пекарне в лисичанске

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди. Наши враги, не имея успехов на фронте, нанесли удар по мирному населению. Зная, что в выходной день жители приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию", — написал он.Как уточнили в Военной комендатуре ЛНР, погибли два мирных жителя, еще шесть доставили в больницу. Всего под обломками могут оставаться до 40 человек.Позднее министр здравоохранения республики Наталия Пащенко заявила, что число раненых достигло восьми.На месте работают сотрудники МЧС, пострадавших пытаются достать с помощью спецтехники.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.

лисичанск

луганская народная республика

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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T17:58 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по пекарне в лисичанске