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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди - РИА Новости, 03.02.2024
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди
Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:58
2024-02-03T17:58
2024-02-03T19:34
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удар всу по пекарне в лисичанске
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди. Наши враги, не имея успехов на фронте, нанесли удар по мирному населению. Зная, что в выходной день жители приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию", — написал он.Как уточнили в Военной комендатуре ЛНР, погибли два мирных жителя, еще шесть доставили в больницу. Всего под обломками могут оставаться до 40 человек.Позднее министр здравоохранения республики Наталия Пащенко заявила, что число раненых достигло восьми.На месте работают сотрудники МЧС, пострадавших пытаются достать с помощью спецтехники.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
лисичанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T17:58
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди
Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди