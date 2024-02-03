Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 03.02.2024 (обновлено: 19:34 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/obstrel-1925234916.html
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди - РИА Новости, 03.02.2024
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди
Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:58
2024-02-03T19:34
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удар всу по пекарне в лисичанске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925237953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbc5098d7aeff877000450a50df998cf.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди. Наши враги, не имея успехов на фронте, нанесли удар по мирному населению. Зная, что в выходной день жители приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию", — написал он.Как уточнили в Военной комендатуре ЛНР, погибли два мирных жителя, еще шесть доставили в больницу. Всего под обломками могут оставаться до 40 человек.Позднее министр здравоохранения республики Наталия Пащенко заявила, что число раненых достигло восьми.На месте работают сотрудники МЧС, пострадавших пытаются достать с помощью спецтехники.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
лисичанск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T17:58
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925237953_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fdb1626616c195309fa27b705ce8caa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди

Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
3 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
3 из 3
"ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди. Наши враги, не имея успехов на фронте, нанесли удар по мирному населению. Зная, что в выходной день жители приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию", — написал он.
Как уточнили в Военной комендатуре ЛНР, погибли два мирных жителя, еще шесть доставили в больницу. Всего под обломками могут оставаться до 40 человек.
Позднее министр здравоохранения республики Наталия Пащенко заявила, что число раненых достигло восьми.
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
2 из 2
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
1 из 2
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
2 из 2
На месте работают сотрудники МЧС, пострадавших пытаются достать с помощью спецтехники.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала