https://ria.ru/20240203/npz-1925234313.html
"Лукойл" рассказал подробности о работе Волгоградского НПЗ после пожара
"Лукойл" рассказал подробности о работе Волгоградского НПЗ после пожара - РИА Новости, 03.02.2024
"Лукойл" рассказал подробности о работе Волгоградского НПЗ после пожара
Работы по устранению обгорания на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" завершены, пострадавших нет, предприятие продолжает работу в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:52
2024-02-03T17:52
2024-02-03T17:53
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
красноармейский район
лукойл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Работы по устранению обгорания на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" завершены, пострадавших нет, предприятие продолжает работу в штатном режиме, сообщила на сайте пресс-служба "Лукойла".Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в субботу рано утром, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты. Возгорание ликвидировано в 7.55. По информации губернатора, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе после последствий падения дрона, жертв нет."Силами МЧС и газоспасательного отряда ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" завершены работы по устранению возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы компании."Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме", - также добавили в компании.
https://ria.ru/20240127/npz-1923835736.html
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происшествия, волгоград, красноармейский район, лукойл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Красноармейский район, ЛУКОЙЛ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Лукойл" рассказал подробности о работе Волгоградского НПЗ после пожара
"Лукойл": Волгоградский НПЗ продолжает работу в штатном режиме после пожара