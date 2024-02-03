https://ria.ru/20240203/npz-1925228809.html

Источник рассказал о работе Волгоградского НПЗ после падения БПЛА

Источник рассказал о работе Волгоградского НПЗ после падения БПЛА - РИА Новости, 03.02.2024

Источник рассказал о работе Волгоградского НПЗ после падения БПЛА

Производственный процесс на Волгоградском НПЗ после пожара из-за падения БПЛА не нарушен, сообщил РИА Новости источник на предприятии. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:09

2024-02-03T17:09

2024-02-03T17:09

специальная военная операция на украине

происшествия

красноармейский район

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Производственный процесс на Волгоградском НПЗ после пожара из-за падения БПЛА не нарушен, сообщил РИА Новости источник на предприятии. Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в субботу рано утром, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты. Возгорание ликвидировано в 7.55. По информации губернатора, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе после последствий падения дрона, жертв нет. "Производственный процесс не нарушен", - сообщил источник на предприятии.

https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924134108.html

красноармейский район

волгоград

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происшествия, красноармейский район, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)