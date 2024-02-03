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Источник рассказал о работе Волгоградского НПЗ после падения БПЛА
Источник рассказал о работе Волгоградского НПЗ после падения БПЛА - РИА Новости, 03.02.2024
Источник рассказал о работе Волгоградского НПЗ после падения БПЛА
Производственный процесс на Волгоградском НПЗ после пожара из-за падения БПЛА не нарушен, сообщил РИА Новости источник на предприятии. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:09
2024-02-03T17:09
2024-02-03T17:09
специальная военная операция на украине
происшествия
красноармейский район
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Производственный процесс на Волгоградском НПЗ после пожара из-за падения БПЛА не нарушен, сообщил РИА Новости источник на предприятии. Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в субботу рано утром, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты. Возгорание ликвидировано в 7.55. По информации губернатора, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе после последствий падения дрона, жертв нет. "Производственный процесс не нарушен", - сообщил источник на предприятии.
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924134108.html
красноармейский район
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РИА Новости
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происшествия, красноармейский район, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Красноармейский район, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Источник рассказал о работе Волгоградского НПЗ после падения БПЛА
Волгоградский НПЗ работает в обычном режиме после пожара из-за падения БПЛА