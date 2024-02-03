https://ria.ru/20240203/mid-1925178180.html

МИД России назвал число дипкурьеров, погибших при исполнении обязанностей

МИД России назвал число дипкурьеров, погибших при исполнении обязанностей - РИА Новости, 03.02.2024

МИД России назвал число дипкурьеров, погибших при исполнении обязанностей

За последние годы при исполнении своих обязанностей погибли 22 дипломатических курьера, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:22

2024-02-03T10:22

2024-02-03T10:23

в мире

россия

бамако

мали

виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. За последние годы при исполнении своих обязанностей погибли 22 дипломатических курьера, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов. "На памятных досках в фойе высотного здания МИД России выбиты имена 22 дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей", - заявил он. Он рассказал, что 12 декабря 2022 года при посадке в самолет в аэропорту Бамако (Мали) скоропостижно скончался коллега Владимир Валентинович Макаров. "Имена всех ребят навсегда остаются в наших сердцах", - добавил он. Говоря о сложностях профессии, Попов рассказал, что "дипломатическая почта доставляется по всему миру, опасность может поджидать нас не только в странах со сложной криминогенной обстановкой, но и в местах где, казалось бы, всё в порядке". "Поэтому дипкурьер не должен терять бдительности ни на минуту", - подчеркнул он. Попов рассказал, что в 2006 году в Рио-де-Жанейро при следовании из аэропорта в Генеральное консульство на автомобиль с диппочтой было совершено вооруженное нападение, только благодаря выдержке и умению правильно оценить ситуацию удалось вырваться и уйти от погони. "Дипломатическая почта была спасена", - добавил директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ. Рассказывая о влиянии новых информационных технологий на работу, дипломат отметил, что, "конечно, появление новых технологий вносит коррективы в работу дипломатических представительств, но диппочта всегда была и будет самой надежной гарантией сохранности главных секретов". Читайте полный текст интервью Виктора Попова >>

https://ria.ru/20220205/dipkurery-1770819002.html

россия

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в мире, россия, бамако, мали, виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф)