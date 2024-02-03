https://ria.ru/20240203/popov-1924993875.html
Виктор Попов: диппочта – самый надежный гарант сохранности главных секретов
Виктор Попов: диппочта – самый надежный гарант сохранности главных секретов - РИА Новости, 03.02.2024
Виктор Попов: диппочта – самый надежный гарант сохранности главных секретов
В День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов рассказал в РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:00
2024-02-03T10:00
2024-02-03T11:26
интервью - авторы
интервью
виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
ссср
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В День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов рассказал в интервью РИА Новости о том, с какими опасностями сталкиваются в ходе своей работы дипкурьеры, какими качествами они должны обладать и где этой профессии можно научиться.— В первую субботу февраля традиционно отмечается День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Пожалуйста, расскажите о том, когда и как появилась традиция отмечать этот день? Какие мероприятия запланированы в текущем году?— Первая суббота февраля выбрана не случайно, 5 февраля 1926 года на дипломатических курьеров НКИД СССР Теодора Яновича Нетте и Иоганна Адамовича Махмасталя, доставлявших дипломатическую почту НКИД на поезде в Ригу, на территории Латвии было совершено вооруженное нападение.В завязавшейся перестрелке Нетте тяжело ранил одного из нападавших, но сам был убит. Махмасталь отразил нападение – двое бандитов были убиты, третий бежал. Несмотря на три тяжелых ранения, истекая кровью, он продолжал охранять диппочту до прибытия в Ригу, где передал вализы представителям постпредства, которых знал лично, и только после этого согласился на госпитализацию. Эти трагические события глубокой скорбью отразились в сердцах миллионов советских граждан. Проводить в последний путь Нетте на Ваганьковское кладбище пришли более тысячи человек во главе с наркомом иностранных дел Георгием Чичериным. Владимир Маяковский, друживший с Нетте, летом 1926 года написал стихотворение "Товарищу Нетте – пароходу и человеку".Каждый год ветераны и действующие дипкурьеры посещают могилу Нетте. В этом году мы по давней традиции будем возлагать корзины с цветами к памятным доскам, установленным в фойе высотного здания МИД России, посетим могилы наших товарищей на Ваганьковском, Кунцевском и Троекуровском кладбищах.— Как становятся дипломатическими курьерами, где этому учат? Есть ли статистика, выпускники каких вузов чаще всего попадают в департамент?— Дипкурьер относится к редкой, можно сказать даже уникальной профессии. Конечно, нет учебных заведений, где готовили бы кадры для нашей службы. Но мы гордимся, что за более чем столетнюю историю службы в нашем департаменте нашли свое новое призвание многие великие спортсмены, в том числе чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы, Советского Союза и России. В наших рядах несли и продолжают нести службу люди самых разных профессий. Если обратиться к истории и вспомнить известных личностей, исполнявших обязанности дипломатического курьера, мы с гордостью назовем имена Александра Васильевича Суворова, Федора Ивановича Тютчева, Джона Рида, Василия Ивановича Чуйкова, Николая Ивановича Вавилова, и это не полный список.— Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать дипломатический курьер? В чем уникальность профессии?— В первую очередь, дипкурьер должен быть патриотом своей Родины! Чувство долга и ответственности за дело, которое ему доверено. Наша профессия связана с большим количеством самого разного рода факторов, это и большие расстояния, которые мы преодолеваем, доставляя дипломатическую почту, временные пояса, перепады высот, температур, влажность и многие другие проблемы, возникающие на пути следования. При этом дипкурьер должен всегда быть готовым к общению с властями, в том числе и если потребуется отстаивать свои права.— Расскажите, пожалуйста, о случаях, когда дипломатические курьеры совершали подвиги при исполнении должностных обязанностей.— Дипломатическая почта доставляется по всему миру, опасность может поджидать нас не только в странах со сложной криминогенной обстановкой, но и в местах где, казалось бы, все в порядке. Поэтому дипкурьер не должен терять бдительности ни на минуту. В 2006 году в Рио-де-Жанейро, Бразилия, при следовании из аэропорта в генеральное консульство на автомобиль с диппочтой было совершено вооруженное нападение, только благодаря выдержке и умению правильно оценить ситуацию удалось вырваться и уйти от погони. Дипломатическая почта была спасена.— Есть ли у вас данные о том, сколько дипломатических курьеров погибло за последние годы при исполнении своих обязанностей?— На памятных досках в фойе высотного здания МИД России выбиты имена двадцати двух дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. 12 декабря 2022 года при посадке в самолет в аэропорту Бамако, Мали, скоропостижно скончался наш коллега Владимир Валентинович Макаров. Имена всех ребят навсегда остаются в наших сердцах.— Изменилась ли ваша работа с появлением новых информационных технологий?— Конечно, появление новых технологий вносит коррективы в работу дипломатических представительств, но диппочта всегда была и будет самой надежной гарантией сохранности главных секретов.
https://ria.ru/20240202/peredvizhenie-1924945848.html
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интервью - авторы, интервью, виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, ссср
Интервью - Авторы, Интервью, Виктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, СССР
В День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов рассказал в интервью РИА Новости о том, с какими опасностями сталкиваются в ходе своей работы дипкурьеры, какими качествами они должны обладать и где этой профессии можно научиться.
— В первую субботу февраля традиционно отмечается День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Пожалуйста, расскажите о том, когда и как появилась традиция отмечать этот день? Какие мероприятия запланированы в текущем году?
— Первая суббота февраля выбрана не случайно, 5 февраля 1926 года на дипломатических курьеров НКИД СССР
Теодора Яновича Нетте и Иоганна Адамовича Махмасталя, доставлявших дипломатическую почту НКИД на поезде в Ригу
, на территории Латвии
было совершено вооруженное нападение.
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В завязавшейся перестрелке Нетте тяжело ранил одного из нападавших, но сам был убит. Махмасталь отразил нападение – двое бандитов были убиты, третий бежал. Несмотря на три тяжелых ранения, истекая кровью, он продолжал охранять диппочту до прибытия в Ригу, где передал вализы представителям постпредства, которых знал лично, и только после этого согласился на госпитализацию. Эти трагические события глубокой скорбью отразились в сердцах миллионов советских граждан. Проводить в последний путь Нетте на Ваганьковское кладбище пришли более тысячи человек во главе с наркомом иностранных дел Георгием Чичериным. Владимир Маяковский
, друживший с Нетте, летом 1926 года написал стихотворение "Товарищу Нетте – пароходу и человеку".
Каждый год ветераны и действующие дипкурьеры посещают могилу Нетте. В этом году мы по давней традиции будем возлагать корзины с цветами к памятным доскам, установленным в фойе высотного здания МИД России, посетим могилы наших товарищей на Ваганьковском, Кунцевском и Троекуровском кладбищах.
— Как становятся дипломатическими курьерами, где этому учат? Есть ли статистика, выпускники каких вузов чаще всего попадают в департамент?
— Дипкурьер относится к редкой, можно сказать даже уникальной профессии. Конечно, нет учебных заведений, где готовили бы кадры для нашей службы. Но мы гордимся, что за более чем столетнюю историю службы в нашем департаменте нашли свое новое призвание многие великие спортсмены, в том числе чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы
, Советского Союза и России. В наших рядах несли и продолжают нести службу люди самых разных профессий. Если обратиться к истории и вспомнить известных личностей, исполнявших обязанности дипломатического курьера, мы с гордостью назовем имена Александра Васильевича Суворова, Федора Ивановича Тютчева, Джона Рида, Василия Ивановича Чуйкова, Николая Ивановича Вавилова, и это не полный список.
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— Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать дипломатический курьер? В чем уникальность профессии?
— В первую очередь, дипкурьер должен быть патриотом своей Родины! Чувство долга и ответственности за дело, которое ему доверено. Наша профессия связана с большим количеством самого разного рода факторов, это и большие расстояния, которые мы преодолеваем, доставляя дипломатическую почту, временные пояса, перепады высот, температур, влажность и многие другие проблемы, возникающие на пути следования. При этом дипкурьер должен всегда быть готовым к общению с властями, в том числе и если потребуется отстаивать свои права.
— Расскажите, пожалуйста, о случаях, когда дипломатические курьеры совершали подвиги при исполнении должностных обязанностей.
—
Дипломатическая почта доставляется по всему миру, опасность может поджидать нас не только в странах со сложной криминогенной обстановкой, но и в местах где, казалось бы, все в порядке. Поэтому дипкурьер не должен терять бдительности ни на минуту. В 2006 году в Рио-де-Жанейро
, Бразилия
, при следовании из аэропорта в генеральное консульство на автомобиль с диппочтой было совершено вооруженное нападение, только благодаря выдержке и умению правильно оценить ситуацию удалось вырваться и уйти от погони. Дипломатическая почта была спасена.
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— Есть ли у вас данные о том, сколько дипломатических курьеров погибло за последние годы при исполнении своих обязанностей?
— На памятных досках в фойе высотного здания МИД России выбиты имена двадцати двух дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. 12 декабря 2022 года при посадке в самолет в аэропорту Бамако
, Мали
, скоропостижно скончался наш коллега Владимир Валентинович Макаров. Имена всех ребят навсегда остаются в наших сердцах.
— Изменилась ли ваша работа с появлением новых информационных технологий?
— Конечно, появление новых технологий вносит коррективы в работу дипломатических представительств, но диппочта всегда была и будет самой надежной гарантией сохранности главных секретов.