https://ria.ru/20240203/livan-1925174498.html
Ливан не обращался с просьбами о новой гумпомощи, заявил российский посол
Ливан не обращался с просьбами о новой гумпомощи, заявил российский посол - РИА Новости, 03.02.2024
Ливан не обращался с просьбами о новой гумпомощи, заявил российский посол
Новых обращений от властей Ливана к РФ с просьбой оказать экстренную гуманитарную помощь для обеспечения продовольственной безопасности не поступало, заявил в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:48
2024-02-03T09:48
2024-02-03T14:51
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александр рудаков (посол россии в ливане )
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БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Новых обращений от властей Ливана к РФ с просьбой оказать экстренную гуманитарную помощь для обеспечения продовольственной безопасности не поступало, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Ливан продолжает закупки зерновых, в том числе из России, а также других продовольственных товаров на коммерческой основе. "Повторных обращений от ливанского правительства об оказании экстренной гуманитарной помощи для обеспечения продовольственной безопасности в стране не поступало", - сообщил Рудаков. Парламент Ливана с осени 2022 года провел 12 безрезультатных заседаний, пытаясь выбрать президента. Бывший президент республики Мишель Аун ушел со своего поста в конце октября 2022 года после шестилетнего правления, несмотря на отсутствие преемника. Ливан в последние несколько лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.Читайте полный текст интервью Александра Рудакова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, россия, бейрут, александр рудаков (посол россии в ливане ), мишель аун
В мире, Ливан, Россия, Бейрут, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Мишель Аун
Ливан не обращался с просьбами о новой гумпомощи, заявил российский посол
Посол Рудаков: новых просьб от Ливана о помощи для продбезопасности не поступало
БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Новых обращений от властей Ливана к РФ с просьбой оказать экстренную гуманитарную помощь для обеспечения продовольственной безопасности не поступало, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Ливан продолжает закупки зерновых, в том числе из России, а также других продовольственных товаров на коммерческой основе.
«
"Повторных обращений от ливанского правительства об оказании экстренной гуманитарной помощи для обеспечения продовольственной безопасности в стране не поступало", - сообщил Рудаков.
Парламент Ливана с осени 2022 года провел 12 безрезультатных заседаний, пытаясь выбрать президента. Бывший президент республики Мишель Аун ушел со своего поста в конце октября 2022 года после шестилетнего правления, несмотря на отсутствие преемника.
Ливан в последние несколько лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
Информации о выезде россиян из Ливана не поступает, заявил посол