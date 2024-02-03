https://ria.ru/20240203/livan-1925174498.html

Ливан не обращался с просьбами о новой гумпомощи, заявил российский посол

Ливан не обращался с просьбами о новой гумпомощи, заявил российский посол - РИА Новости, 03.02.2024

Ливан не обращался с просьбами о новой гумпомощи, заявил российский посол

Новых обращений от властей Ливана к РФ с просьбой оказать экстренную гуманитарную помощь для обеспечения продовольственной безопасности не поступало, заявил в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:48

2024-02-03T09:48

2024-02-03T14:51

в мире

ливан

россия

бейрут

александр рудаков (посол россии в ливане )

мишель аун

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575430268_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5139aa1859d20e112df7bf5a25dceaa0.jpg

БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Новых обращений от властей Ливана к РФ с просьбой оказать экстренную гуманитарную помощь для обеспечения продовольственной безопасности не поступало, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Ливан продолжает закупки зерновых, в том числе из России, а также других продовольственных товаров на коммерческой основе. "Повторных обращений от ливанского правительства об оказании экстренной гуманитарной помощи для обеспечения продовольственной безопасности в стране не поступало", - сообщил Рудаков. Парламент Ливана с осени 2022 года провел 12 безрезультатных заседаний, пытаясь выбрать президента. Бывший президент республики Мишель Аун ушел со своего поста в конце октября 2022 года после шестилетнего правления, несмотря на отсутствие преемника. Ливан в последние несколько лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.Читайте полный текст интервью Александра Рудакова >>

https://ria.ru/20240203/vyezd-1925171588.html

ливан

россия

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, россия, бейрут, александр рудаков (посол россии в ливане ), мишель аун