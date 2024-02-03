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Российский посол рассказал о ситуации в Ливане - РИА Новости, 03.02.2024
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08:04 03.02.2024 (обновлено: 08:05 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/livan-1925165737.html
Российский посол рассказал о ситуации в Ливане
Российский посол рассказал о ситуации в Ливане - РИА Новости, 03.02.2024
Российский посол рассказал о ситуации в Ливане
Ситуация вдоль "голубой линии" между Ливаном и Израилем взрывоопасна, но ливанцы не хотят войны, власти пока контролируют ситуацию, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T08:04
2024-02-03T08:05
в мире
ливан
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Ситуация вдоль "голубой линии" между Ливаном и Израилем взрывоопасна, но ливанцы не хотят войны, власти пока контролируют ситуацию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля."Сейчас угроза дальнейшего разрастания боевых действий в регионе, в том числе на территории Ливана, сохраняется", - сказал Рудаков.При этом он подчеркнул, что ситуация в Ливане в целом остается под контролем властей."Ситуация вдоль разделяющей Ливан и Израиль "голубой линии" взрывоопасна. При всем этом очевидно, что ливанцы не хотят войны", - отметил дипломат.Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболлах". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.В конце октября 2022 года делегации Ливана и Израиля подписание соглашение о демаркации морских границ. Вопрос сухопутной границы между двумя странами пока не урегулирован. Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем начались в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены.
https://ria.ru/20240202/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Российский посол рассказал о ситуации в Ливане

Рудаков: угроза разрастания боевых действий на территории Ливана сохраняется

© AP Photo / Hussein MallaСнаряд с, предположительно, белым фосфором, выпущенный со стороны Израиля в сторону ливанской приграничной деревни
Снаряд с, предположительно, белым фосфором, выпущенный со стороны Израиля в сторону ливанской приграничной деревни - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Снаряд с, предположительно, белым фосфором, выпущенный со стороны Израиля в сторону ливанской приграничной деревни
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Ситуация вдоль "голубой линии" между Ливаном и Израилем взрывоопасна, но ливанцы не хотят войны, власти пока контролируют ситуацию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
«
"Сейчас угроза дальнейшего разрастания боевых действий в регионе, в том числе на территории Ливана, сохраняется", - сказал Рудаков.
При этом он подчеркнул, что ситуация в Ливане в целом остается под контролем властей.
"Ситуация вдоль разделяющей Ливан и Израиль "голубой линии" взрывоопасна. При всем этом очевидно, что ливанцы не хотят войны", - отметил дипломат.
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболлах". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.
В конце октября 2022 года делегации Ливана и Израиля подписание соглашение о демаркации морских границ. Вопрос сухопутной границы между двумя странами пока не урегулирован. Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем начались в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены.
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