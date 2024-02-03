https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925265456.html

Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 15

Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 15 - РИА Новости, 03.02.2024

Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 15

Число погибших после обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до 15, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T22:46

2024-02-03T22:46

2024-02-03T23:06

удар всу по пекарне в лисичанске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лисичанск

россия

вооруженные силы украины

происшествия

леонид пасечник

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Число погибших после обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до 15, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Лисичанске сотрудники МЧС из-под завалов извлекли тела 15 погибших", — заявили в ведомстве.В субботу украинские войска атаковали здание пекарни в Лисичанске. По предварительным данным СК, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Десять мирных жителей получили ранения. Как уточнили в минздраве региона, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.

https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925264125.html

лисичанск

россия

луганская народная республика

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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T22:46 true PT0M23S

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удар всу по пекарне в лисичанске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лисичанск, россия, вооруженные силы украины, происшествия, леонид пасечник, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)