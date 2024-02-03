https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925265456.html
Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 15
Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 15 - РИА Новости, 03.02.2024
Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 15
Число погибших после обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до 15, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T22:46
2024-02-03T22:46
2024-02-03T23:06
удар всу по пекарне в лисичанске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лисичанск
россия
вооруженные силы украины
происшествия
леонид пасечник
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Число погибших после обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до 15, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Лисичанске сотрудники МЧС из-под завалов извлекли тела 15 погибших", — заявили в ведомстве.В субботу украинские войска атаковали здание пекарни в Лисичанске. По предварительным данным СК, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Десять мирных жителей получили ранения. Как уточнили в минздраве региона, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925264125.html
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T22:46
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РИА Новости
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удар всу по пекарне в лисичанске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лисичанск, россия, вооруженные силы украины, происшествия, леонид пасечник, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лисичанск, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 15
Число погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 15