Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до девяти
Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди.
Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.
Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.
По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.
По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.
Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди.
Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.
По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.