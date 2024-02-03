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Семь человек погибли при ударе по пекарне в Лисичанске
Семь человек погибли при ударе по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 03.02.2024
Семь человек погибли при ударе по пекарне в Лисичанске
Семь человек погибли в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T20:27
2024-02-03T20:27
2024-02-03T20:55
лисичанск
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Семь человек погибли в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами разрушенной обстрелом пекарни в ЛНР могут находится порядка 40 человек."Семь человек погибли. Спасательная операция продолжается", - сообщили в военной комендатуре.
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T20:27
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РИА Новости
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лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Лисичанск, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Семь человек погибли при ударе по пекарне в Лисичанске
Комендатура: семь человек погибли при ударе по пекарне в Лисичанске