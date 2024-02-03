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При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек, шестерых спасли
При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек, шестерых спасли - РИА Новости, 03.02.2024
При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек, шестерых спасли
Тела пяти погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске после атаки ВСУ, шестерых человек удалось спасти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T19:43
2024-02-03T19:43
2024-02-03T20:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
лисичанск
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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леонид пасечник
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Тела пяти погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске после атаки ВСУ, шестерых человек удалось спасти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожарно-спасательными подразделениями МЧС из под завалов извлечены тела пяти погибших, шесть человек спасены. Продолжаются поисково-спасательные работы", —сказал собеседник агентства.В субботу украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала о восьми пострадавших. По данным Военной комендатуры республики, под завалами могут оставаться около 40 человек.Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие мирные жители идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T19:43
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия, россия, леонид пасечник, луганская народная республика
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия, Россия, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек, шестерых спасли
МЧС: при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек, шестерых спасли