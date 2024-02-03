https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925248661.html

При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек, шестерых спасли

При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек, шестерых спасли - РИА Новости, 03.02.2024

При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек, шестерых спасли

Тела пяти погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске после атаки ВСУ, шестерых человек удалось спасти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T19:43

2024-02-03T19:43

2024-02-03T20:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

лисичанск

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

россия

леонид пасечник

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Тела пяти погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске после атаки ВСУ, шестерых человек удалось спасти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожарно-спасательными подразделениями МЧС из под завалов извлечены тела пяти погибших, шесть человек спасены. Продолжаются поисково-спасательные работы", —сказал собеседник агентства.В субботу украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала о восьми пострадавших. По данным Военной комендатуры республики, под завалами могут оставаться около 40 человек.Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие мирные жители идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.

лисичанск

россия

луганская народная республика

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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T19:43 true PT0M23S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия, россия, леонид пасечник, луганская народная республика