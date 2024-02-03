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Горный кластер "Мантеры" планирует перейти на российское оборудование - РИА Новости, 03.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
14:32 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/klaster-1925207646.html
Горный кластер "Мантеры" планирует перейти на российское оборудование
Горный кластер "Мантеры" планирует перейти на российское оборудование - РИА Новости, 03.02.2024
Горный кластер "Мантеры" планирует перейти на российское оборудование
Инвестиционные проекты горного кластера группы "Мантера" (включает горные курорты "Красная Поляна", "Архыз", "Лагонаки" и другие) отдадут приоритет... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:32
2024-02-03T14:32
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инвестиционные проекты горного кластера группы "Мантера" (включает горные курорты "Красная Поляна", "Архыз", "Лагонаки" и другие) отдадут приоритет отечественному оборудованию, сообщили в пресс-службе группы компаний. Там уточнили, что проект по производству и поставке отечественной техники будет реализован в рамках соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны на выставке-форуме "Россия" группой "Мантера" и компанией "Руслет" в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. "Подписано знаковое соглашение для развития российской горнолыжной туротрасли, когда инвестор, один из лидеров по созданию туристской инфраструктуры в России делает ставку на российских производителей специализированной горной техники и технического оборудования. Такое сотрудничество между участниками рынка обеспечит возможность развиваться горнолыжным курортам страны на независимой основе", - процитировали в сообщении министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Отмечается, что горный курорт "Архыз" обзаведется высокоскоростными подвесными канатными дорогами от "Руслет". "Российский производитель канатных дорог, входящий в группу компаний "Васта Дискавери", произведет и поставит на горнолыжный курорт до 2026 года пять современных дорог с отцепляемым зажимом. Для курорта "Архыз" вопрос обеспечения канатными дорогами является ключевым. Уже в этом году появится канатная дорога "Орбита" на высоте 3 030м", - сообщили в компании. Отмечается, что к 2027 году "Архыз" вводит в эксплуатацию 6 новых канатных дорог гондольного и кресельного типа протяженностью около 11 км. "Мы изучили потенциал наших производителей и понимаем, что их доля вырастет на 25% в течение 7 лет. Это значит, что в новых горнолыжных проектах будут уже максимально задействованы российские технологии и решения. При этом стоит отметить также важность проработки механизмов параллельного и приоритетного импорта, чтобы поставки необходимых импортных компонентов для уже эксплуатируемых канатных дорог осуществлялись постоянно. От этого зависит бесперебойная работа курортов и безопасность наших гостей", - процитировали гендиректора группы "Мантера" Вадима Трукшина.
https://ria.ru/20240203/puteshestviya-1924894556.html
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выставка-форум "россия", россия, максим решетников, дмитрий чернышенко
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Максим Решетников, Дмитрий Чернышенко
Горный кластер "Мантеры" планирует перейти на российское оборудование

Горный кластер группы "Мантера" планирует перейти на российское оборудование

© Фото предоставлено УК "Архыз"Туристы на склоне на курорте Архыз
Туристы на склоне на курорте Архыз
© Фото предоставлено УК "Архыз"
Туристы на склоне на курорте Архыз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инвестиционные проекты горного кластера группы "Мантера" (включает горные курорты "Красная Поляна", "Архыз", "Лагонаки" и другие) отдадут приоритет отечественному оборудованию, сообщили в пресс-службе группы компаний.
Там уточнили, что проект по производству и поставке отечественной техники будет реализован в рамках соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны на выставке-форуме "Россия" группой "Мантера" и компанией "Руслет" в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"
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На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

Концертная программа Молодежная плясовая

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Алексей Свистунов, главный редактор Книги рекордов России, Кирилл Ковалев, член Союза художников России и Валерия Лошак, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, член Союза художников России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

Экспертная панель Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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В рамках выставки прошел День культуры.

Открытие Дня культуры

В рамках выставки прошел День культуры.

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5 из 17
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ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Генеральный директор АО Издательский дом Грани Наталья Колыванова на Международной выставке-форуме Россия

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

Церемония открытия Съезда Движения Первых

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

Концертная программа Молодежная плясовая

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

 Работа выставки Россия

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта России

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

 Работа выставки Россия

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
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Ее можно посетить бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

Мотивационная встреча Внутренняя мотивация - ключевой фактор успеха!

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

Международная выставка-форум Россия

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

Визит делегации доверенных лиц президента РФ Владимира Путина

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 9 февраля.

 Работа выставки Россия

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

В рамках выставки прошел День культуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
"Подписано знаковое соглашение для развития российской горнолыжной туротрасли, когда инвестор, один из лидеров по созданию туристской инфраструктуры в России делает ставку на российских производителей специализированной горной техники и технического оборудования. Такое сотрудничество между участниками рынка обеспечит возможность развиваться горнолыжным курортам страны на независимой основе", - процитировали в сообщении министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Отмечается, что горный курорт "Архыз" обзаведется высокоскоростными подвесными канатными дорогами от "Руслет". "Российский производитель канатных дорог, входящий в группу компаний "Васта Дискавери", произведет и поставит на горнолыжный курорт до 2026 года пять современных дорог с отцепляемым зажимом.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Большой Вудъявр в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Названы самые недорогие российские горнолыжные курорты
Вчера, 07:31
Для курорта "Архыз" вопрос обеспечения канатными дорогами является ключевым. Уже в этом году появится канатная дорога "Орбита" на высоте 3 030м", - сообщили в компании.
Отмечается, что к 2027 году "Архыз" вводит в эксплуатацию 6 новых канатных дорог гондольного и кресельного типа протяженностью около 11 км. "Мы изучили потенциал наших производителей и понимаем, что их доля вырастет на 25% в течение 7 лет. Это значит, что в новых горнолыжных проектах будут уже максимально задействованы российские технологии и решения. При этом стоит отметить также важность проработки механизмов параллельного и приоритетного импорта, чтобы поставки необходимых импортных компонентов для уже эксплуатируемых канатных дорог осуществлялись постоянно. От этого зависит бесперебойная работа курортов и безопасность наших гостей", - процитировали гендиректора группы "Мантера" Вадима Трукшина.
Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Туроператоры назвали самые востребованные горнолыжные курорты России
17 января, 18:03
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияМаксим РешетниковДмитрий Чернышенко
 
 
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