https://ria.ru/20240203/klaster-1925207646.html

Горный кластер "Мантеры" планирует перейти на российское оборудование

Горный кластер "Мантеры" планирует перейти на российское оборудование - РИА Новости, 03.02.2024

Горный кластер "Мантеры" планирует перейти на российское оборудование

Инвестиционные проекты горного кластера группы "Мантера" (включает горные курорты "Красная Поляна", "Архыз", "Лагонаки" и другие) отдадут приоритет... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:32

2024-02-03T14:32

2024-02-03T14:32

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

максим решетников

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инвестиционные проекты горного кластера группы "Мантера" (включает горные курорты "Красная Поляна", "Архыз", "Лагонаки" и другие) отдадут приоритет отечественному оборудованию, сообщили в пресс-службе группы компаний. Там уточнили, что проект по производству и поставке отечественной техники будет реализован в рамках соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны на выставке-форуме "Россия" группой "Мантера" и компанией "Руслет" в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. "Подписано знаковое соглашение для развития российской горнолыжной туротрасли, когда инвестор, один из лидеров по созданию туристской инфраструктуры в России делает ставку на российских производителей специализированной горной техники и технического оборудования. Такое сотрудничество между участниками рынка обеспечит возможность развиваться горнолыжным курортам страны на независимой основе", - процитировали в сообщении министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Отмечается, что горный курорт "Архыз" обзаведется высокоскоростными подвесными канатными дорогами от "Руслет". "Российский производитель канатных дорог, входящий в группу компаний "Васта Дискавери", произведет и поставит на горнолыжный курорт до 2026 года пять современных дорог с отцепляемым зажимом. Для курорта "Архыз" вопрос обеспечения канатными дорогами является ключевым. Уже в этом году появится канатная дорога "Орбита" на высоте 3 030м", - сообщили в компании. Отмечается, что к 2027 году "Архыз" вводит в эксплуатацию 6 новых канатных дорог гондольного и кресельного типа протяженностью около 11 км. "Мы изучили потенциал наших производителей и понимаем, что их доля вырастет на 25% в течение 7 лет. Это значит, что в новых горнолыжных проектах будут уже максимально задействованы российские технологии и решения. При этом стоит отметить также важность проработки механизмов параллельного и приоритетного импорта, чтобы поставки необходимых импортных компонентов для уже эксплуатируемых канатных дорог осуществлялись постоянно. От этого зависит бесперебойная работа курортов и безопасность наших гостей", - процитировали гендиректора группы "Мантера" Вадима Трукшина.

https://ria.ru/20240203/puteshestviya-1924894556.html

https://ria.ru/20240117/gornolyzhka-1921918128.html

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выставка-форум "россия", россия, максим решетников, дмитрий чернышенко