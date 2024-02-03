Американские военные заявили об уничтожении 12 БПЛА хуситов за сутки
CENTCOM сообщило об уничтожении 12 беспилотников движения "Ансар Алла" за сутки
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Bill DodgeЭсминец ВМС США USS Carney
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Bill Dodge
Эсминец ВМС США USS Carney. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в соцсети X об уничтожении по меньшей мере двенадцати БПЛА шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в Аденском заливе и Красном море.
"Второго февраля... военный корабль США Carney (DDG 64) атаковал и сбил один БПЛА над Аденским заливом... Позже в тот же день... силы Центрального командования США нанесли удары по четырем БПЛА хуситов, которые были готовы к запуску", - говорится в сообщении командования.
Позднее были сбиты еще семь БПЛА над Красным морем.
Отмечается, что о повреждениях и травмах в ходе военной операции данных нет.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.