https://ria.ru/20240203/khusity-1925230874.html

Американские военные заявили об уничтожении 12 БПЛА хуситов за сутки

Американские военные заявили об уничтожении 12 БПЛА хуситов за сутки - РИА Новости, 03.02.2024

Американские военные заявили об уничтожении 12 БПЛА хуситов за сутки

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в соцсети X об уничтожении по меньшей мере двенадцати БПЛА шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:25

2024-02-03T17:25

2024-02-03T17:25

в мире

красное море

ансар алла

вооруженные силы сша

военная операция сша и британии в йемене

аденский залив

сша

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в соцсети X об уничтожении по меньшей мере двенадцати БПЛА шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в Аденском заливе и Красном море. "Второго февраля... военный корабль США Carney (DDG 64) атаковал и сбил один БПЛА над Аденским заливом... Позже в тот же день... силы Центрального командования США нанесли удары по четырем БПЛА хуситов, которые были готовы к запуску", - говорится в сообщении командования. Позднее были сбиты еще семь БПЛА над Красным морем. Отмечается, что о повреждениях и травмах в ходе военной операции данных нет. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

красное море

аденский залив

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене, аденский залив, сша