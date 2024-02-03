ХАМАС осудило удары США по Ираку и Сирии
Движение ХАМАС назвало удары США по Ираку и Сирии опасной эскалацией
Американские истребители в зоне палестино-израильского конфликта. Архивное фото
ТУНИС, 3 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС осудило удары США по Ираку и Сирии, считает их опасной эскалацией, говорится в заявлении движения.
«
"Мы самым решительным образом осуждаем американскую агрессию против Ирака и Сирии и считаем ее опасной эскалацией, посягательством на суверенитет двух арабских стран и угрозой их безопасности и стабильности региона в интересах экспансионистских планов оккупантов (Израиля) и сокрытия их ужасных преступлений против нашего палестинского народа в секторе Газа", - говорится в заявлении движения в Telegram-канале.
В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.