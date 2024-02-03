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ХАМАС осудило удары США по Ираку и Сирии

ХАМАС осудило удары США по Ираку и Сирии - РИА Новости, 03.02.2024

ХАМАС осудило удары США по Ираку и Сирии

Палестинское движение ХАМАС осудило удары США по Ираку и Сирии, считает их опасной эскалацией, говорится в заявлении движения. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:08

2024-02-03T14:08

2024-02-03T14:08

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сша

сирия

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министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 3 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС осудило удары США по Ираку и Сирии, считает их опасной эскалацией, говорится в заявлении движения."Мы самым решительным образом осуждаем американскую агрессию против Ирака и Сирии и считаем ее опасной эскалацией, посягательством на суверенитет двух арабских стран и угрозой их безопасности и стабильности региона в интересах экспансионистских планов оккупантов (Израиля) и сокрытия их ужасных преступлений против нашего палестинского народа в секторе Газа", - говорится в заявлении движения в Telegram-канале.В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, сша, сирия, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году