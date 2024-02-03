Иран осудил удары США по Сирии и Ираку
МИД Ирана назвал удары США по Сирии и Ираку авантюрой и стратегической ошибкой
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаки американской авиации по 85 пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ираке и Сирии, это стратегическая ошибка Вашингтона, которая не приведет ни к чему, кроме эскалации на Ближнем Востоке, приводит его слова агентство Tasnim.
"Нападение вчерашней ночи на Сирию и Ирак – это авантюрный поступок и очередная стратегическая ошибка правительства США, которая не будет иметь иного результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе. Подобные нападения вовлекают правительство США в регион в большей степени, чем раньше, и затмевают преступления Израиля в секторе Газа", - приводит агентство слова Канаани.
США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.