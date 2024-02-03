https://ria.ru/20240203/iran-1925233992.html

Иран осудил удары США по Сирии и Ираку

Иран осудил удары США по Сирии и Ираку - РИА Новости, 03.02.2024

Иран осудил удары США по Сирии и Ираку

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаки американской авиации по 85 пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ираке и Сирии,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:50

2024-02-03T17:50

2024-02-03T17:50

в мире

сша

ирак

сирия

министерство обороны сша

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

иран

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаки американской авиации по 85 пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ираке и Сирии, это стратегическая ошибка Вашингтона, которая не приведет ни к чему, кроме эскалации на Ближнем Востоке, приводит его слова агентство Tasnim. "Нападение вчерашней ночи на Сирию и Ирак – это авантюрный поступок и очередная стратегическая ошибка правительства США, которая не будет иметь иного результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе. Подобные нападения вовлекают правительство США в регион в большей степени, чем раньше, и затмевают преступления Израиля в секторе Газа", - приводит агентство слова Канаани. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.

https://ria.ru/20240203/polsha-1925224837.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, ирак, сирия, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран