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Иран осудил удары США по Сирии и Ираку - РИА Новости, 03.02.2024
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17:50 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/iran-1925233992.html
Иран осудил удары США по Сирии и Ираку
Иран осудил удары США по Сирии и Ираку - РИА Новости, 03.02.2024
Иран осудил удары США по Сирии и Ираку
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаки американской авиации по 85 пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ираке и Сирии,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:50
2024-02-03T17:50
в мире
сша
ирак
сирия
министерство обороны сша
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
иран
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаки американской авиации по 85 пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ираке и Сирии, это стратегическая ошибка Вашингтона, которая не приведет ни к чему, кроме эскалации на Ближнем Востоке, приводит его слова агентство Tasnim. "Нападение вчерашней ночи на Сирию и Ирак – это авантюрный поступок и очередная стратегическая ошибка правительства США, которая не будет иметь иного результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе. Подобные нападения вовлекают правительство США в регион в большей степени, чем раньше, и затмевают преступления Израиля в секторе Газа", - приводит агентство слова Канаани. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
https://ria.ru/20240203/polsha-1925224837.html
https://ria.ru/20240203/udary-1925215768.html
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в мире, сша, ирак, сирия, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран
В мире, США, Ирак, Сирия, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иран
Иран осудил удары США по Сирии и Ираку

МИД Ирана назвал удары США по Сирии и Ираку авантюрой и стратегической ошибкой

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаки американской авиации по 85 пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ираке и Сирии, это стратегическая ошибка Вашингтона, которая не приведет ни к чему, кроме эскалации на Ближнем Востоке, приводит его слова агентство Tasnim.
"Нападение вчерашней ночи на Сирию и Ирак – это авантюрный поступок и очередная стратегическая ошибка правительства США, которая не будет иметь иного результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе. Подобные нападения вовлекают правительство США в регион в большей степени, чем раньше, и затмевают преступления Израиля в секторе Газа", - приводит агентство слова Канаани.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
МИД Польши заявил, что США имеют право на удары по территории Ирака и Сирии
Вчера, 16:46
США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
Руины медицинского сооружения в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Россия потребовала срочного рассмотрения ударов США по Сирии в СБ ООН
Вчера, 15:31
 
В миреСШАИракСирияМинистерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИран
 
 
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