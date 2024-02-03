https://ria.ru/20240203/dogovor-1925260927.html
СМИ: ФРГ и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля
СМИ: ФРГ и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля - РИА Новости, 03.02.2024
СМИ: ФРГ и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля
Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, сообщило... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T21:36
2024-02-03T21:36
2024-02-03T21:36
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, сообщило издание FAZ со ссылкой на правительственные круги. "В Берлине в правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности", - пишет FAZ. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила изданию, что проект соглашения подготовлен, а его текст еще не полностью согласован, но "во многом готов". В январе Великобритания подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. О намерении подписать подобное соглашение с Украиной заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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в мире, украина, берлин (город), германия, эммануэль макрон
В мире, Украина, Берлин (город), Германия, Эммануэль Макрон
СМИ: ФРГ и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля
FAZ: Германия и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля