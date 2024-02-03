Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФРГ и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/dogovor-1925260927.html
СМИ: ФРГ и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля
СМИ: ФРГ и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля - РИА Новости, 03.02.2024
СМИ: ФРГ и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля
Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, сообщило... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T21:36
2024-02-03T21:36
в мире
украина
берлин (город)
германия
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, сообщило издание FAZ со ссылкой на правительственные круги. "В Берлине в правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности", - пишет FAZ. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила изданию, что проект соглашения подготовлен, а его текст еще не полностью согласован, но "во многом готов". В январе Великобритания подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. О намерении подписать подобное соглашение с Украиной заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
украина
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, берлин (город), германия, эммануэль макрон
В мире, Украина, Берлин (город), Германия, Эммануэль Макрон
СМИ: ФРГ и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля

FAZ: Германия и Украина могут подписать договор о безопасности 16 февраля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, сообщило издание FAZ со ссылкой на правительственные круги.
Берлине в правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности", - пишет FAZ.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила изданию, что проект соглашения подготовлен, а его текст еще не полностью согласован, но "во многом готов".
В январе Великобритания подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. О намерении подписать подобное соглашение с Украиной заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию
2 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаБерлин (город)ГерманияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала