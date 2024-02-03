https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925165054.html
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях - РИА Новости, 03.02.2024
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T07:52
2024-02-03T07:52
2024-02-03T08:16
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны.Минувшей ночью киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России."Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Волгоградской (два БПЛА) и Ростовской (один БПЛА) областей", — заявили в ведомстве.В Волгограде из-за падения сбитого дрона начался пожар на НПЗ, но его потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Жертв при этом не было, подчеркнул глава региона.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские БПЛА.
https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925146805.html
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безопасность, россия, белгородская область, ростовская область, вологодская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Ростовская область, Вологодская область, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
МО: ПВО уничтожила БПЛА над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями