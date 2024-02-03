Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 03.02.2024 (обновлено: 08:16 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925165054.html
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях - РИА Новости, 03.02.2024
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T07:52
2024-02-03T08:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
ростовская область
вологодская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_45723aedf27835aef0722a9e6cf023ca.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны.Минувшей ночью киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России."Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Волгоградской (два БПЛА) и Ростовской (один БПЛА) областей", — заявили в ведомстве.В Волгограде из-за падения сбитого дрона начался пожар на НПЗ, но его потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Жертв при этом не было, подчеркнул глава региона.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские БПЛА.
https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925146805.html
россия
белгородская область
ростовская область
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_ff35824127ba394cc8f86a01bf2934db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белгородская область, ростовская область, вологодская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Ростовская область, Вологодская область, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях

МО: ПВО уничтожила БПЛА над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны.
Минувшей ночью киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Волгоградской (два БПЛА) и Ростовской (один БПЛА) областей", — заявили в ведомстве.
В Волгограде из-за падения сбитого дрона начался пожар на НПЗ, но его потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Жертв при этом не было, подчеркнул глава региона.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские БПЛА.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник ВСУ
00:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьРостовская областьВологодская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала