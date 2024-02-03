https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925164942.html
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 03.02.2024
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона, жертв нет, сообщил в субботу губернатор... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T07:47
2024-02-03T07:47
2024-02-03T07:59
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безопасность
вооруженные силы рф
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андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона, жертв нет, сообщил в субботу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", - цитирует администрация региона слова Бочарова.Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было. На месте пожара утром была объявлена ликвидация открытого горения.
https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925160107.html
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волгоградская область, калачевский район, россия, безопасность, вооруженные силы рф, волгоград, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Калачевский район, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Волгоград, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников
Губернатор: в Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников