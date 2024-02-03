https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925164942.html

В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников

В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 03.02.2024

В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона, жертв нет, сообщил в субботу губернатор... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T07:47

2024-02-03T07:47

2024-02-03T07:59

специальная военная операция на украине

волгоградская область

калачевский район

россия

безопасность

вооруженные силы рф

волгоград

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 3 фев - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона, жертв нет, сообщил в субботу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", - цитирует администрация региона слова Бочарова.Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было. На месте пожара утром была объявлена ликвидация открытого горения.

https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925160107.html

волгоградская область

калачевский район

россия

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волгоградская область, калачевский район, россия, безопасность, вооруженные силы рф, волгоград, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)