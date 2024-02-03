https://ria.ru/20240203/bakalchuk-1925175760.html

Бакальчук рассказала, как узнала о пожаре на складе в Шушарах

Бакальчук рассказала, как узнала о пожаре на складе в Шушарах - РИА Новости, 03.02.2024

Бакальчук рассказала, как узнала о пожаре на складе в Шушарах

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости рассказала, что о пожаре на складе в Шушарах она узнала в течение получаса с момента возгорания. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:58

2024-02-03T09:58

2024-02-03T10:05

происшествия

татьяна бакальчук

wildberries

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости рассказала, что о пожаре на складе в Шушарах она узнала в течение получаса с момента возгорания. "О пожаре я узнала буквально в течение получаса с момента возгорания. Мы обычно обо всех происшествиях узнаем очень быстро, мгновенно подключается огромное количество людей и буквально онлайн даются поручения, собирается информация. У нас была онлайн-конференция, которая длилась без перерыва три-четыре дня. То есть постоянно была связь, подключались коллеги из разных отделов и сообщали поступающую информацию", - сказала Бакальчук. "Ну какая может быть реакция у человека, который руководит компанией? Сначала, естественно, шок. Ты пытаешься осознать, что произошло", - добавила она. Глава компании уточнила, что сразу запросила консультацию у специалиста по пожарной безопасности. "Он оценил ситуацию, сказал, что, скорее всего, сгорит полностью склад. Исходя уже из этих параметров, начали оперативно предпринимать действия", - рассказала Бакальчук. "Выехала наша команда в Питер, я в Москве была, потому что нужно было постоянно держать руку на пульсе. В таких ситуациях мне помогает умение сразу собираться, компании все-таки в этом году 20 лет, и это не первый кризис, с которым мы столкнулись. Кризисы каждый раз разные бывают, и у нас есть примерно отработанный сценарий, механизм того, как и что делать. Условно говоря, сначала решаем, потом волнуемся", - продолжила она. "Мне написало очень много людей - родственники, друзья и партнеры. В первое время я вообще практически ни на что не отвечала. Как ты там вообще держишься? Для меня вообще непонятный вопрос, потому что в течение недели у тебя отключается эмоциональная история. Ты просто работаешь, как думающая машина, нет времени на переживания, страх. Единственное, о чем я переживала - это люди. Самое важное во всей этой истории, что ни один человек не пострадал, все живы", - заключила глава компании. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240121/bakalchuk-1922558881.html

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

санкт-петербург

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Глава Wildberries рассказала, как отреагировала на новость о пожаре в Шушарах Глава Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости рассказала, что узнала о пожаре на складе в Шушарах в первые полчаса, а также поделилась эмоциями от случившегося. 2024-02-03T09:58 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, татьяна бакальчук, wildberries, санкт-петербург