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У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 5,0
У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 02.02.2024
У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Командорских островов, которые входят в состав Камчатского края, сообщает Камчатский филиал Едино геофизической... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T00:52
2024-02-02T00:52
2024-02-02T00:52
командорские острова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Командорских островов, которые входят в состав Камчатского края, сообщает Камчатский филиал Едино геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло неподалеку от Командорских островов. Расстояние до села Никольского составило 238 километров. Глубина залегания очага - 64 километра", - говорится в сообщении. В населенных пунктах толчок не ощущался. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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командорские острова, камчатка, камчатский край, российская академия наук, россия, происшествия
Командорские острова, Камчатка, Камчатский край, Российская академия наук, Россия, Происшествия
У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 5,0
Вблизи Командорских островов на Камчатке произошло Землетрясение магнитудой 5,0