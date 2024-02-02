https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924926551.html

У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 5,0

У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 02.02.2024

У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Командорских островов, которые входят в состав Камчатского края, сообщает Камчатский филиал Едино геофизической... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T00:52

2024-02-02T00:52

2024-02-02T00:52

командорские острова

камчатка

камчатский край

российская академия наук

россия

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Командорских островов, которые входят в состав Камчатского края, сообщает Камчатский филиал Едино геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло неподалеку от Командорских островов. Расстояние до села Никольского составило 238 километров. Глубина залегания очага - 64 километра", - говорится в сообщении. В населенных пунктах толчок не ощущался. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240124/tolchki-1923211163.html

командорские острова

камчатка

камчатский край

россия

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командорские острова, камчатка, камчатский край, российская академия наук, россия, происшествия