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Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента
Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента - РИА Новости, 02.02.2024
Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента
Минобороны России детально прорабатывает вопросы участия в выборах президента страны военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала российских войск,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:49
2024-02-02T12:49
2024-02-02T14:06
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны России детально прорабатывает вопросы участия в выборах президента страны военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала российских войск, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Подготовка к нему вступила в завершающую фазу. Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции. Сегодня обсудим, как идет подготовка к участию военного электората в выборной кампании", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны
Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
2024-02-02T12:49
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РИА Новости
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политика, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента
Шойгу: Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента