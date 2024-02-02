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Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента

Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента - РИА Новости, 02.02.2024

Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента

Минобороны России детально прорабатывает вопросы участия в выборах президента страны военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала российских войск,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:49

2024-02-02T12:49

2024-02-02T14:06

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны России детально прорабатывает вопросы участия в выборах президента страны военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала российских войск, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Подготовка к нему вступила в завершающую фазу. Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции. Сегодня обсудим, как идет подготовка к участию военного электората в выборной кампании", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. 2024-02-02T12:49 true PT4M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф