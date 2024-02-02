Рейтинг@Mail.ru
Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:49 02.02.2024 (обновлено: 14:06 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/vybory-1925011393.html
Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента
Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента - РИА Новости, 02.02.2024
Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента
Минобороны России детально прорабатывает вопросы участия в выборах президента страны военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала российских войск,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:49
2024-02-02T14:06
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925029903_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34a185066bc620b26c462f3f8c8fc2eb.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны России детально прорабатывает вопросы участия в выборах президента страны военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала российских войск, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Подготовка к нему вступила в завершающую фазу. Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции. Сегодня обсудим, как идет подготовка к участию военного электората в выборной кампании", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны
Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
2024-02-02T12:49
true
PT4M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925029903_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_40aa52c734d26e19789eb84d6e3cca02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента

Шойгу: Минобороны прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны России детально прорабатывает вопросы участия в выборах президента страны военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала российских войск, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Подготовка к нему вступила в завершающую фазу. Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции. Сегодня обсудим, как идет подготовка к участию военного электората в выборной кампании", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала