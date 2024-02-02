https://ria.ru/20240202/vybory-1924992233.html

Памфилова назвала возможную дату решения по кандидатам в президенты России

Памфилова назвала возможную дату решения по кандидатам в президенты России - РИА Новости, 02.02.2024

Памфилова назвала возможную дату решения по кандидатам в президенты России

Возможно, что уже 7 февраля будут приняты вердикты по всем кандидатам на должность президента РФ, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:44

2024-02-02T11:44

2024-02-02T12:11

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Возможно, что уже 7 февраля будут приняты вердикты по всем кандидатам на должность президента РФ, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля."Есть полная уверенность, что у нас за сегодня, субботу и воскресенье работа полностью завершится, она действительно идет очень интенсивно… Пятого (февраля - ред.) утром оставшихся двух наших кандидатов (Сергея Малинковича и Бориса Надеждина - ред.) извещаем по итогам проверки подписей и всех остальных аспектов… Действительно, коллеги, давайте ориентироваться, что вполне возможно, что 7 числа (февраля - ред.) мы можем завершить этот этап избирательной кампании и по всем нашим выдвинутым кандидатам уже принять тот вердикт, те решения, которые будут чисто соответствовать тому материалу, тем выводам, которые мы сделаем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК."Центральная избирательная комиссия поступит исключительно на основании действующего законодательства", - добавила глава ЦИК.Зампред ЦИК России Николай Булаев ранее сообщил, что проверка подписных листов в поддержку выдвижения председателя партии "Коммунисты России" Малинковича кандидатом на пост президента РФ завершается, по политику Надеждину, выдвинутому партией "Гражданская инициатива", "идет в разгаре". Он также отметил, что на заседании Центризбиркома в понедельник "будут представлены результаты проверок подписей Малинковича и Надеждина".

https://ria.ru/20240201/vybory-1924885284.html

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политика, россия, сергей малинкович, борис надеждин, элла памфилова, совет федерации рф, коммунисты россии