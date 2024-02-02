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Памфилова назвала возможную дату решения по кандидатам в президенты России - РИА Новости, 02.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:44 02.02.2024 (обновлено: 12:11 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/vybory-1924992233.html
Памфилова назвала возможную дату решения по кандидатам в президенты России
Памфилова назвала возможную дату решения по кандидатам в президенты России - РИА Новости, 02.02.2024
Памфилова назвала возможную дату решения по кандидатам в президенты России
Возможно, что уже 7 февраля будут приняты вердикты по всем кандидатам на должность президента РФ, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:44
2024-02-02T12:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей малинкович
борис надеждин
элла памфилова
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Возможно, что уже 7 февраля будут приняты вердикты по всем кандидатам на должность президента РФ, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля."Есть полная уверенность, что у нас за сегодня, субботу и воскресенье работа полностью завершится, она действительно идет очень интенсивно… Пятого (февраля - ред.) утром оставшихся двух наших кандидатов (Сергея Малинковича и Бориса Надеждина - ред.) извещаем по итогам проверки подписей и всех остальных аспектов… Действительно, коллеги, давайте ориентироваться, что вполне возможно, что 7 числа (февраля - ред.) мы можем завершить этот этап избирательной кампании и по всем нашим выдвинутым кандидатам уже принять тот вердикт, те решения, которые будут чисто соответствовать тому материалу, тем выводам, которые мы сделаем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК."Центральная избирательная комиссия поступит исключительно на основании действующего законодательства", - добавила глава ЦИК.Зампред ЦИК России Николай Булаев ранее сообщил, что проверка подписных листов в поддержку выдвижения председателя партии "Коммунисты России" Малинковича кандидатом на пост президента РФ завершается, по политику Надеждину, выдвинутому партией "Гражданская инициатива", "идет в разгаре". Он также отметил, что на заседании Центризбиркома в понедельник "будут представлены результаты проверок подписей Малинковича и Надеждина".
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политика, россия, сергей малинкович, борис надеждин, элла памфилова, совет федерации рф, коммунисты россии
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ, Коммунисты России
Памфилова назвала возможную дату решения по кандидатам в президенты России

Памфилова: 7 февраля будут приняты решения по всем кандидатам в президенты РФ

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Возможно, что уже 7 февраля будут приняты вердикты по всем кандидатам на должность президента РФ, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
«
"Есть полная уверенность, что у нас за сегодня, субботу и воскресенье работа полностью завершится, она действительно идет очень интенсивно… Пятого (февраля - ред.) утром оставшихся двух наших кандидатов (Сергея Малинковича и Бориса Надеждина - ред.) извещаем по итогам проверки подписей и всех остальных аспектов… Действительно, коллеги, давайте ориентироваться, что вполне возможно, что 7 числа (февраля - ред.) мы можем завершить этот этап избирательной кампании и по всем нашим выдвинутым кандидатам уже принять тот вердикт, те решения, которые будут чисто соответствовать тому материалу, тем выводам, которые мы сделаем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
"Центральная избирательная комиссия поступит исключительно на основании действующего законодательства", - добавила глава ЦИК.
Зампред ЦИК России Николай Булаев ранее сообщил, что проверка подписных листов в поддержку выдвижения председателя партии "Коммунисты России" Малинковича кандидатом на пост президента РФ завершается, по политику Надеждину, выдвинутому партией "Гражданская инициатива", "идет в разгаре". Он также отметил, что на заседании Центризбиркома в понедельник "будут представлены результаты проверок подписей Малинковича и Надеждина".
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