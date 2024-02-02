https://ria.ru/20240202/vulkan-1924930806.html

На вулкане Эбеко произошел выброс пепла

На вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 02.02.2024

На вулкане Эбеко произошел выброс пепла

Пепловый выброс на высоту 2 километра зафиксировали специалисты в пятницу на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба главного управления МЧС России... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:57

2024-02-02T01:57

2024-02-02T02:53

эбеко

северо-курильск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 2 километра зафиксировали специалисты в пятницу на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области в Telegram-канале. "Утром 2 февраля поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 километров", - говорится в сообщении регионального главка. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html

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северо-курильск

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эбеко, северо-курильск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, происшествия