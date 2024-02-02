https://ria.ru/20240202/vsu-1924946977.html
В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении
В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении - РИА Новости, 02.02.2024
В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении
Мобилизованных в январе текущего года в украинскую армию подвели для восполнения потерь ВСУ на один из участков на артемовском направлении в Донбассе, заявил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:38
2024-02-02T08:38
2024-02-02T08:38
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Мобилизованных в январе текущего года в украинскую армию подвели для восполнения потерь ВСУ на один из участков на артемовском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С Константиновки на участок Клещеевка-Курдюмовка (артемовское направление – ред.) отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск. В подавляющем большинстве военнослужащие не имеют боевого опыта и были призваны на службу по мобилизации в январе текущего года", - рассказал Марочко. Он уточнил, что таким образом украинское командование восполняет потери. "По предварительным подсчетам, безвозвратные ежедневные потери украинских боевиков на этом участке составляют до роты военнослужащих", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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андрей марочко, вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Константиновка
В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении
Марочко: в январе ряды ВСУ на Артемовском направлении пополнили мобилизованные
ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Мобилизованных в январе текущего года в украинскую армию подвели для восполнения потерь ВСУ на один из участков на артемовском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"С Константиновки на участок Клещеевка-Курдюмовка (артемовское направление – ред.) отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск. В подавляющем большинстве военнослужащие не имеют боевого опыта и были призваны на службу по мобилизации в январе текущего года", - рассказал Марочко.
Украина уже сдалась, но пока не признала это
Он уточнил, что таким образом украинское командование восполняет потери.
"По предварительным подсчетам, безвозвратные ежедневные потери украинских боевиков на этом участке составляют до роты военнослужащих", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.