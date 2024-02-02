https://ria.ru/20240202/vsu-1924946977.html

В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении

В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении - РИА Новости, 02.02.2024

В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении

Мобилизованных в январе текущего года в украинскую армию подвели для восполнения потерь ВСУ на один из участков на артемовском направлении в Донбассе, заявил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:38

2024-02-02T08:38

2024-02-02T08:38

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы украины

константиновка

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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Мобилизованных в январе текущего года в украинскую армию подвели для восполнения потерь ВСУ на один из участков на артемовском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С Константиновки на участок Клещеевка-Курдюмовка (артемовское направление – ред.) отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск. В подавляющем большинстве военнослужащие не имеют боевого опыта и были призваны на службу по мобилизации в январе текущего года", - рассказал Марочко. Он уточнил, что таким образом украинское командование восполняет потери. "По предварительным подсчетам, безвозвратные ежедневные потери украинских боевиков на этом участке составляют до роты военнослужащих", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

константиновка

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андрей марочко, вооруженные силы украины, константиновка