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В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/vsu-1924946977.html
В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении
В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении - РИА Новости, 02.02.2024
В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении
Мобилизованных в январе текущего года в украинскую армию подвели для восполнения потерь ВСУ на один из участков на артемовском направлении в Донбассе, заявил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:38
2024-02-02T08:38
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
константиновка
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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Мобилизованных в январе текущего года в украинскую армию подвели для восполнения потерь ВСУ на один из участков на артемовском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С Константиновки на участок Клещеевка-Курдюмовка (артемовское направление – ред.) отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск. В подавляющем большинстве военнослужащие не имеют боевого опыта и были призваны на службу по мобилизации в январе текущего года", - рассказал Марочко. Он уточнил, что таким образом украинское командование восполняет потери. "По предварительным подсчетам, безвозвратные ежедневные потери украинских боевиков на этом участке составляют до роты военнослужащих", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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андрей марочко, вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Константиновка
В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери на Артемовском направлении

Марочко: в январе ряды ВСУ на Артемовском направлении пополнили мобилизованные

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Мобилизованных в январе текущего года в украинскую армию подвели для восполнения потерь ВСУ на один из участков на артемовском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"С Константиновки на участок Клещеевка-Курдюмовка (артемовское направление – ред.) отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск. В подавляющем большинстве военнослужащие не имеют боевого опыта и были призваны на службу по мобилизации в январе текущего года", - рассказал Марочко.
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Он уточнил, что таким образом украинское командование восполняет потери.
"По предварительным подсчетам, безвозвратные ежедневные потери украинских боевиков на этом участке составляют до роты военнослужащих", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 февраля, 16:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныКонстантиновка
 
 
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