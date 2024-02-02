https://ria.ru/20240202/vagony-1924933900.html

Дизайнер рассказал о спросе на комнаты для глажки и стирки в поездах

Дизайнер рассказал о спросе на комнаты для глажки и стирки в поездах - РИА Новости, 02.02.2024

Дизайнер рассказал о спросе на комнаты для глажки и стирки в поездах

Пассажиры хотят появления в российских поездах дальнего следования гладильных комнат и помещений для стирки, сообщил РИА Новости шеф-дизайнер отечественного... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T03:09

2024-02-02T03:09

2024-02-02T03:09

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пассажиры хотят появления в российских поездах дальнего следования гладильных комнат и помещений для стирки, сообщил РИА Новости шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков. Он отметил, что дизайнеры в своей работе исходят из пожеланий заказчика и исследований опыта пользователей. "По опросам видим, что большая категория пассажиров считает важным появление детских игровых комнат, гладильных комнат и помещений для стирки", - говорит Шаршаков. По его словам, это то, что нужно большому количеству путешественников. "И то, что в первую очередь формирует впечатление о поездке", - добавил шеф-дизайнер 2050.ЛАБ. 2050.ЛАБ разрабатывал дизайн новых пассажирских вагонов, в том числе трех вариантов плацкарта, один из которых с местами-капсулами, вагонов для метро Москвы и Санкт-Петербурга, интерьера поездов "Иволга 3.0" и др.

https://ria.ru/20240202/vagony-1924933752.html

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москва, санкт-петербург, россия, общество