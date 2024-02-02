https://ria.ru/20240202/ukraina-1925012260.html
Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу
Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2024
Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу
Киев для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов осуществляет террористические акты против мирных россиян, не гнушаясь уничтожением украинских... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:53
2024-02-02T12:53
2024-02-02T12:53
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов осуществляет террористические акты против мирных россиян, не гнушаясь уничтожением украинских граждан, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.На прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. "Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", - заметил министр.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, сергей шойгу, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Происшествия
Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу
Шойгу: Киев готов пойти на любые преступления ради достижения корыстных целей
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов осуществляет террористические акты против мирных россиян, не гнушаясь уничтожением украинских граждан, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
На прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины
, подлежащими обмену.
"Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", - заметил министр.