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Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925012260.html
Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу
Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2024
Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу
Киев для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов осуществляет террористические акты против мирных россиян, не гнушаясь уничтожением украинских... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:53
2024-02-02T12:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей шойгу
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов осуществляет террористические акты против мирных россиян, не гнушаясь уничтожением украинских граждан, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.На прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. "Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", - заметил министр.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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россия, украина, сергей шойгу, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Происшествия
Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу

Шойгу: Киев готов пойти на любые преступления ради достижения корыстных целей

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки сбитого ВСУ самолета Ил-76 с пленными в Белгородской области
Обломки сбитого ВСУ самолета Ил-76 с пленными в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки сбитого ВСУ самолета Ил-76 с пленными в Белгородской области
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов осуществляет террористические акты против мирных россиян, не гнушаясь уничтожением украинских граждан, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
На прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену.
"Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", - заметил министр.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 февраля, 16:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ШойгуПроисшествия
 
 
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