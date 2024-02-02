https://ria.ru/20240202/ukraina-1925012260.html

Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу

Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2024

Режим Зеленского не гнушается уничтожением своих граждан, заявил Шойгу

Киев для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов осуществляет террористические акты против мирных россиян, не гнушаясь уничтожением украинских... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:53

2024-02-02T12:53

2024-02-02T12:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей шойгу

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов осуществляет террористические акты против мирных россиян, не гнушаясь уничтожением украинских граждан, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.На прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. "Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", - заметил министр.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сергей шойгу, происшествия