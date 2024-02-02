https://ria.ru/20240202/ukraina-1924943597.html

Марочко рассказал, кто помогает ВСУ возводить линию обороны у Харькова

Марочко рассказал, кто помогает ВСУ возводить линию обороны у Харькова - РИА Новости, 02.02.2024

Марочко рассказал, кто помогает ВСУ возводить линию обороны у Харькова

Специалисты из Германии участвуют в возведении линии обороны украинских войск под Харьковом и Купянском в Харьковской области, заявил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:33

2024-02-02T07:33

2024-02-02T07:51

специальная военная операция на украине

в мире

германия

харьков

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_755652adbb3fb80115e8a44a2c24b58b.jpg

ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Специалисты из Германии участвуют в возведении линии обороны украинских войск под Харьковом и Купянском в Харьковской области, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В окрестностях Харькова и Купянска в инженерных работах по укреплению линии обороны участвуют гражданские специалисты из ФРГ. В основном это представители строительных фирм и операторы строительной техники", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его словам, часть строительных материалов также немецкие либо завезены с других европейских стран.Минобороны РФ в сводке за сутки в четверг сообщило, что на купянском направлении российские войска отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, противник потерял свыше 125 военнослужащих.

https://ria.ru/20240202/uyazvimost-1924935319.html

германия

харьков

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, харьков, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины