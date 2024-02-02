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Марочко рассказал, кто помогает ВСУ возводить линию обороны у Харькова - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 02.02.2024 (обновлено: 07:51 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924943597.html
Марочко рассказал, кто помогает ВСУ возводить линию обороны у Харькова
Марочко рассказал, кто помогает ВСУ возводить линию обороны у Харькова - РИА Новости, 02.02.2024
Марочко рассказал, кто помогает ВСУ возводить линию обороны у Харькова
Специалисты из Германии участвуют в возведении линии обороны украинских войск под Харьковом и Купянском в Харьковской области, заявил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:33
2024-02-02T07:51
специальная военная операция на украине
в мире
германия
харьков
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Специалисты из Германии участвуют в возведении линии обороны украинских войск под Харьковом и Купянском в Харьковской области, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В окрестностях Харькова и Купянска в инженерных работах по укреплению линии обороны участвуют гражданские специалисты из ФРГ. В основном это представители строительных фирм и операторы строительной техники", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его словам, часть строительных материалов также немецкие либо завезены с других европейских стран.Минобороны РФ в сводке за сутки в четверг сообщило, что на купянском направлении российские войска отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, противник потерял свыше 125 военнослужащих.
https://ria.ru/20240202/uyazvimost-1924935319.html
германия
харьков
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в мире, германия, харьков, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Харьков, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал, кто помогает ВСУ возводить линию обороны у Харькова

Марочко: специалисты из ФРГ участвуют в возведении линии обороны ВСУ у Харькова

© AP Photo / Leo CorreaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Специалисты из Германии участвуют в возведении линии обороны украинских войск под Харьковом и Купянском в Харьковской области, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В окрестностях Харькова и Купянска в инженерных работах по укреплению линии обороны участвуют гражданские специалисты из ФРГ. В основном это представители строительных фирм и операторы строительной техники", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, часть строительных материалов также немецкие либо завезены с других европейских стран.
Минобороны РФ в сводке за сутки в четверг сообщило, что на купянском направлении российские войска отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, противник потерял свыше 125 военнослужащих.
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Вчера, 03:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияХарьковХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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